Заседание «нормандской четверки» в Минске: ожидания сторон от предстоящей встречи

Новости Беларуси. Минск – в ожидании важнейших политических событий. «Нормандская четверка» сядет за минский стол переговоров, как ожидается, 11 февраля. Главы государств Германии, России, Украины и Франции намерены обсудить пути урегулирования кризиса в Украине. О помощи в проведении этой встречи в Минске к президенту Беларуси накануне обратились Владимир Путин и Петр Порошенко.

Россия, Украина, Франция и Германия. И если эта четверка упоминается вместе в свете последних событий в Украине, значит речь идет о «нормандском».

Первая встреча в таком составе с участием Петра Порошенко, Франсуа Олланда, Ангелы Меркель и Владимира Путина состоялась в июне 2014 года в Нормандии в ходе торжеств, посвященных 70-летию высадки союзнических войск. Так прилагательное «нормандский» к этому квартету и закрепилось.

В ближайшие дни такой формат переговоров ожидают в Минске.

Александр Синкевич, политический аналитик:

Символично, что «нормандский формат» переносится на минскую территорию, а не «минский формат», скажем, на другие площадки. Это говорит о том, что белорусская площадка зарекомендовала себя как респектабельная и договороспособная. По сути, единственные договоренности, которые хоть как-то были выполнены, были подписаны в Минске. И это оценили главы крупнейших держав. Беларусь оказалась, по сути, прифронтовым государством. И для нас исключительно важна безопасность в нашем регионе, чтобы конфликт не расползался дальше по территории Восточной Европы.

Подробности предстоящих переговоров накануне обсудили президенты Беларуси и России в Сочи. Тогда впервые озвучили, что лидеры «нормандской четверки» договорились встретиться в Минске в ближайшую среду. С небольшой оговоркой – «при согласовании ряда позиций».

Владимир Путин попросил Александра Лукашенко помочь в организации встречи. Такую же просьбу высказал и Петр Порошенко во время телефонного разговора с главой белорусского государства.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Просил бы вас помочь нам провести эту встречу так, как вы делали это до сих пор, любезно предоставив минскую площадку.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я заверяю вас, что ради того, чтобы было спокойно в нашем с вами общем доме, все-таки это не чужие нам люди в Донецке, Донбассе, в среду вечером, как вы предлагали, мы организуем все, приезжайте, буду рад вас встретить. И будет о чем еще поговорить.

Владимир Путин:

Спасибо большое. Хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете по урегулированию кризиса на Украине.

В Минске на высшем уровне по украинскому вопросу уже встречались – 26 августа 2014 года. Тогда в Беларусь прилетали Владимир Путин, Петр Порошенко, Нурсултан Назарбаев и представитель ЕС Кэтрин Эштон. Да и контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе с тех пор неоднократно собиралась в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вот, сейчас, накануне больших переговоров, также планируют предварительные встречи экспертов и заседание контактной группы уже 10 февраля.

Андрей Русакович, руководитель Центра изучения внешней политики и безопасности, кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений БГУ:

Минск в данном случае выступает как важный переговорный пункт, площадка для согласования интересов Запада и Востока в украинском вопросе. И, собственно говоря, уже сегодня западные обозреватели отмечают, что это гигантский, колоссальный успех. Ожидают, что будет найдено приемлемое для всех сторон разрешение проблемы и война на Донбассе прекратится.

Минск – единственная удобная нейтральная площадка. Об этом говорят и участники переговоров, и аналитики.

Ведь худой мир лучше доброй войны. И от предстоящей встречи стороны ожидают, что их усилия приведут к немедленному и безусловному прекращению огня.

Всеволод Шимов, политический аналитик:

Сам факт прямых переговоров лидеров четырех государств, заинтересованных, является позитивным, то есть это, наверное, начало какого-то все-таки движения навстречу. Но, опять же, я думаю, что это будут очень сложные, очень длительные, достаточно болезненные переговоры, прежде чем удастся, может быть, выработать какую-то формулу.

Каждая сторона конфликта ожидает решения вопроса в пользу своей позиции, наверняка для себя отмечают какие-то пункты, по которым возможен компромисс. Однако больше всего ожиданий от предстоящей встречи в Минске у жителей Украины, которые по-прежнему ждут одного – мира.

Прогнозы на договоренности минского саммита предсказать не берутся даже маститые политологи. Интрига разрешится уже в ближайшие дни.