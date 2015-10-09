Теннисист Максим Мирный: Каждый должен высказать свое мнение о том, с каким человеком он желает видеть свое будущее

В программе «Простые вопросы» Интернет-конференция с именитыми белорусами, которые в данный момент находятся далеко за пределами родины.

Сейчас давайте попытаемся разыскать, наверное, одно из самых знаменитый белорусских спортсменов – Максима Мирного.

Максим, подскажи, пожалуйста, где нам удалось тебя настичь по средствам Интернет-связи и где ты будешь 11 октября?

Максим Мирный, теннисист, олимпийский чемпион:

Добрый вечер. Вы меня поймали, я сейчас отдыхаю между тренировками на турнире в Токио. И я надеюсь, что мне удастся здесь продержаться до 11 октября. Это будет означать, что я здесь сыграю в финале. Если же нет, то я перееду в Шанхай и 11 октября тогда буду там.

Скажи, получится ли у тебя проголосовать или в связи с твоим достаточно плотным графиком это очень сложно?

Максим Мирный:

Вы знаете, такое довольно ответственное событие. Я, безусловно, следил за ходом и теледебатов, и выступлениями кандидатов в Президенты. И, вообще, осведомлен, нашей политической жизнью в том числе. Поэтому обязательно найду возможность и посещу либо здесь, в Токио, либо в Шанхае наше представительство, белорусское, и выполню свой гражданский долг. Вообще, приходилось действительно часто это делать в наших представительствах за границей, потому что в большинстве времени своем я в разъездах. И, к счастью, многие из наших представителей любят теннис, поэтому вот так у нас получалось, такой обоюдный обмен: они – на теннис, а я – к нам в посольство голосовать. Было несколько, по-моему, раз даже где-то в Европе (то ли во французском посольстве, то ли, может быть, в Варшаве) я был на одних из выборов. Но, тем не менее, еще раз повторюсь: я не пропускаю это событие. И, будь я в Минске или где-то за рубежом, я всегда нахожу время и делаю это короткое, но очень важное почетное дело.

Скажи, пожалуйста. Многие журналисты и, в общем-то, даже обыватели считают, что эти выборы лишены интриги и, скорее всего, на выборы придет мало людей.

Максим Мирный:

Я всегда с детства относился к выборам с такой большой ответственностью, потому что, когда я был маленьким, меня еще мама с папой на руках несли в ближайшую школу, мы там бросали этот бюллетень в урну. Когда я стал старше, я не изменил свое отношение и понимал, что это важное событие в жизни страны. И, уже став совершеннолетним, делал это самостоятельно. Поэтому ничего менять не буду. Это довольно важное событие в жизни страны. Я думаю, что каждый должен это сделать – высказать свое мнение о том, с каким человеком он желает видеть свое будущее. Поэтому я придерживаюсь такого мнения: если же мы не сделаем это сами, то, вероятно, за нас это сделает кто-то другой. Поэтому я предпочитаю это делать сам.

Что ж, Максим, большое спасибо. Вместе со всеми болельщиками и твоими поклонниками мы желаем тебе больших успехов и в этом турнире, и во многих других. Удачи и всего самого доброго.

Максим Мирный:

Спасибо вам и всего доброго. Желаю вам всего самого лучшего. И всех призываю проголосовать.