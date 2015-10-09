Гребчиха Екатерина Карстен: За границей специально ездила в посольства, чтобы проголосовать

В программе «Простые вопросы» Интернет-конференция с именитыми белорусами, которые в данный момент находятся далеко за пределами родины.
Друзья, давайте попытаемся связаться с Германией и разыщем двукратную олимпийскую чемпионку, а также многократную призерку Олимпийских игр Екатерину Карстен. Екатерина, здравствуйте.
Екатерина Карстен, гребчиха, двукратная олимпийская чемпионка:
Добрый вечер.
Скажите, где вы сейчас находитесь, где мы вас смогли разыскать?
Екатерина Карстен:
Я нахожусь сейчас в Германии, город Дормаген, это недалеко от Кёльна, большой город. С 1 октября, после отпуска, начала тренироваться, подготовка к Олимпиаде. Мы каждый день ездим, с 1 октября начали, канал у нас здесь, здесь был чемпионат мира даже в 1998 году. Канал здесь есть, мы готовимся, пока я готовлюсь.
Подскажите, пожалуйста, получится ли у вас 11 октября проголосовать или, в общем, этот довольно сложно?
Екатерина Карстен:
У нас раньше было посольство в Бонне. Это 60 км от Дормагена. А раньше я туда ездила и голосовала.
Насколько я знаю, вы ведь активный гражданин, всегда старались принимать участие в выборах, даже если находились далеко.
Екатерина Карстен:
В посольство ездила специально. Помню, последний раз мы ездили зимой, такая пора была, но все равно поехали. И я проголосовала.
Что ж, Екатерина. Мы от всей души желаем вам успехов и всего самого лучшего. Большое спасибо, что нашли время с нами поговорить.