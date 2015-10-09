Телеведущая Алеся Корзун: Многие белорусы в Китае готовы воспользоваться правом досрочного голосования

В программе «Простые вопросы» Интернет-конференция с именитыми белорусами, которые в данный момент находятся далеко за пределами родины.

Давайте перенесемся в Китай. С нами на связь из Пекина выходит моя коллега, ведущая и журналист телевизионного канала ICCTV русской службы Алеся Корзун. Алеся, добрый вечер.

Алеся Корзун, телеведущая:

Здравствуй, Егор. Всех приветствую.

Алеся, скажи, пожалуйста, получится ли у тебя проголосовать 11 октября? Вообще, насколько это сложно, возможно сделать в Пекине? Какие настроения у наших земляков? Я знаю, что ты со многими общаешься. Будут ли они голосовать 11 числа?

Алеся Корзун:

Да, конечно, я буду голосовать. Это моя принципиальная гражданская позиция. И, насколько я знаю, практически все живущие в Китае белорусы, во всяком случае которых я знаю, будут голосовать. А сделать это здесь достаточно просто: нужно с национальным паспортом прийти в Пекине в посольство, в Шанхае – в консульство, и там оставить свой голос. Там в рабочем порядке уже все готово к принятию избирателей. 6 октября началось досрочное голосование. И, вы знаете, очень многие «пекинские» белорусы готовы воспользоваться своим правом досрочного голосования, потому что очень интересное мероприятие пройдет 11 октября здесь, в Пекине. Это выставка посольств, ярмарка посольств. Все аккредитованные в Китае дипломатические ведомства будут представлять потенциал своей страны, возможности туристические, торговые, культурные. Это ежегодное мероприятие, душевное. Каждый год оно проходит в формате шоу. И, конечно же, на нем будет представлена выставка белорусская. Мы хотим попасть на эту ярмарку для того, чтобы поддержать белорусский стенд, чтобы поддержать белорусское посольство, рассказать и показать гостям, чем богата, чем прекрасна наша красавица Беларусь. Поэтому мы будем голосовать досрочно.

Алеся, большое спасибо за то, что нашла возможность выйти с нами на связь. Всего самого доброго.