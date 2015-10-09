Певица Полина Смолова: Голосовать – это абсолютно нормальная естественная позиция каждого взрослого человека в Беларуси

В программе «Простые вопросы» Интернет-конференция с именитыми белорусами, которые в данный момент находятся далеко за пределами родины.

С нами на связь выходит певица Полина Смолова. Полина, добрый вечер. Как поживаешь? Какие у тебя новости?

Полина Смолова, певица:

В моей жизни ничего не меняется, все так же: работа – семья, семья – работа. В общем, и мама, и певица – все вместе. Работаю сейчас над новым альбомом. Работаю над воспитанием дочери. И, в общем, много планов, но о них стараюсь не говорить, потому что люблю, когда они совершаются. И радовать уже результатами.

11 октября в Беларуси выборы Президента. Ты следишь за тем, что происходит в стране?

Полина Смолова:

Конечно, слежу. И я как гражданка Беларуси, активный гражданин. Конечно, я сейчас не живу ежедневно в Беларуси, но там моя семья, мои родные. В конце концов, моя публика, за которую я тоже переживаю. Поэтому, чтобы у нас в стране было все так же хорошо и так же стабильно, спокойно и мирно, в связи с тем, что сейчас происходит вообще в мире, я, конечно же, пойду голосовать, потому что я считаю, что это абсолютно нормальная естественная позиция каждого взрослого человека в нашей стране. Пойду здесь, в Москве, так как буду здесь. И с удовольствием сделаю свой выбор.

Что ж, Полина, большое спасибо за это интервью.