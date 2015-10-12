Наблюдатели: Выборы Президента Беларуси-2015 состоялись сильно, мощно и уверенно

Новости Беларуси. Выборы в Беларуси состоялись сильно, мощно и уверенно. Такие оценки о ходе избирательного марафона звучат от наблюдателей. За соблюдением избирательного законодательства и процессом голосования следили многочисленные эксперты. Среди них около 40 тысяч местных и более 9 сотен международных наблюдателей.

Одна из самых многочисленных – миссия СНГ. Специалисты отметили хорошую организацию выборов как для участников голосования, так и для членов избирательных комиссий. А на сегодняшний день серьезных нареканий ни в техническом, ни в организационном плане нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Куприянец, наблюдатель от миссии СНГ:

На всех участках, на которых мы побывали, нас радует, во всяком случае меня, и, думаю, моего коллегу, то, что обстановка очень хорошая, доброжелательная, спокойная. Процесс выборный идет в рамках того законодательства, которое сегодня есть в Беларуси.

Евгений Максименко, наблюдатель от миссии СНГ:

Когда мы приходим на избирательные участки, во-первых, люди идут с интересом голосовать. Заинтересованность проявляют искренне и откровенно. Это первое, на что сразу обращается внимание. А второе: люди изъявляют действительно свою волю. Так, как им хотелось изъявить. И, в принципе, все наблюдатели без исключения именно это и отмечают. В особенности характерно вот этих выборов, где нет грязного пиара, черных технологий. И все идет спокойно, ровно.

Эрик Бёль, представитель мониторинговой группы альянса миссии наблюдателей:

Большое внимание уделяется соблюдению тайны голосования, чтобы была полностью соблюдена приватность голосования, хорошо запечатаны урны и комнаты для голосования хорошо обслужены. По нашим наблюдениям, все проходит нормально.

Альдар Шалбаев, наблюдатель от миссии СНГ:

Все проходит прозрачно, транспарентно. И, что мне еще понравилось, это организация экзит-поллов.

Кристиан Херпфер, директор Института сравнительных социальных исследований (Австрия):

Цифры у представителей компаний, которые занимались экзит-поллами, одинаковые. Мы довольны. Это говорит о том, что методология проведения опросов у всех схожая. Эзит-поллы проведены на высоком уровне.

Дмитрий Мезенцев, глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества:

Люди понимают, что и от их голоса зависит будущее, от их труда зависит будущее. И Минск, и Беларусь производят ощущение того, что ты попадаешь в атмосферу последовательного, осознанного, результативного труда.

Владимир Чуров, наблюдатель от миссии СНГ, глава ЦИК России:

Важно следующее: соответствует ли проведенная кампания избирательному законодательству страны, соответствует ли официально полученный результат волеизъявлению народа. В данном случае не приходится сомневаться, что выборы были проведены в соответствии с белорусским законодательством. И выбор сделан.