Связь с российскими подлодками устанавливают из Беларуси

Этот военный объект под белорусской Вилейкой занимает 650 гектаров, но республике не принадлежит. Он способен на автономное существование и даже готов обеспечить своей энергией целый город. И все же основное предназначение радиостанции <Антей> заключается в ином.

Секретный объект принадлежит Российской Федерации, и действует в интересах ее Вооруженных сил и Военно-морского флота. Другими словами, - здесь слышат все, что происходит с подводным и наводными кораблями, а услышанное мгновенно узнают те, кому это положено.

Были времена, когда оппозиционно настроенные СМИ пытались поднять проблему якобы очень вредного излучения от мачтово-антенного комплекса, однако официальные исследования специалистов опровергли эти утверждения.

Более 40 лет этот секретный военный объект является предметом пристального изучения едва ли не всех разведок мира (разумеется, насколько это для них было возможно). Удалось лишь разместить в Интернете фотографию той части территории, которая видна из космоса. За все годы существования радиостанции <Антей> еще ни разу не произошло несанкционированного доступа на ее территорию. Попытки бывали, но курьезные - забредали сюда по ошибке грибники да ягодники.