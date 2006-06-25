Александр Лукашенко: <Независимость своей земли, государства, безопасность людей - это самые главные ценности, дороже ничего нет>

Президент Республики Беларусь, Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Александр Лукашенко 24 июня принял участие в белорусско-российском командно-штабном учении "Щит Союза-2006". В этот день на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами прошла его активная фаза.

Глава государства ознакомился с тем, как отработаны совместные действия подразделений белорусской и российской частей региональной группировки войск в оборонительной операции, сообщает пресс-служба Президента.

В ходе учения впервые на практике было проверено функционирование отдельных элементов системы управления региональной группировкой войск Беларуси и России, дана оценка ее эффективности и жизнеспособности.

Учение призвано закрепить вопросы обеспечения защиты Союзного государства, проверить действенность единой системы ПВО. Замысел учения разрабатывался генеральными штабами Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации при непосредственном участии представителей Объединенного штаба ОДКБ.

Главная цель учения - оценить способность органов управления объединений, соединений и воинских частей вооруженных сил как Республики Беларусь, так и Российской Федерации выполнять задачи вооруженной защиты Союзного государства в составе региональной группировки войск.

На время учения из запаса временно призваны 2 тыс. 400 военнообязанных. Подразделения территориальных войск развернуты в Вороновском районе Гродненской области и Березовском районе Брестской области.

Для управления объединенными вооруженными силами на учении создано Объединенное командование, в состав которого вошли офицеры центральных органов военного управления Республики Беларусь и Российской Федерации, штаба Московского военного округа Вооруженных Сил России. Второй этап учения - "Управление войсками в ходе ведения оборонительной операции" - начался 22 июня. Он предполагал совершенствование уровня знаний и практических навыков должностных лиц в управлении объединениями, соединениями и воинскими частями объединенных вооруженных сил при отражении воздушных ударов условного "противника" и проведении оборонительной операции.

24 июня контрудар по наступающим войскам условного противника нанесли силы 20-й армии российских Вооруженных Сил, в состав которых была передана 11-я механизированная бригада белорусской армии. Несмотря на плохие погодные условия, авиация в ходе активной фазы учения, на которой присутствовал Президент Беларуси, была задействована в полном объеме. Для обеспечения выдвижения контрударной группировки стратегические бомбардировщики ТУ-160, ТУ-95МС, сверхзвуковые бомбардировщики ТУ-22МЗ ВВС России провели пуски управляемых ракет "воздух-поверхность" и крылатых ракет малой дальности.

Затем в небе над полигоном появилась пара истребителей МИГ-29, которые имитировали самолеты воздушного противника. С ними вступили в бой самолеты Су-27, прикрывающие войска 20-й армии. В ходе боя учебные пуски произвели боевые расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10" и "Игла" 11-й отдельной механизированной бригады. Разведку "противника" производил модернизированный в Беларуси многофункциональный истребитель МИГ-29БМ. Удары по резервам условного противника нанесли бомбардировщики Су-24М и Су-27СМ военно-воздушных сил ПВО Беларуси и России, а также реактивная

артиллерия. Непосредственно перед смотровой площадкой, на которой расположились наблюдатели, журналисты и военные атташе, были развернуты оборонительные позиции 4-й танковой дивизии Вооруженных Сил России и 11-й мехбригады белорусской армии. Огнем из танков, БМП и противотанковых средств они отразили наступление условного противника. Затем после ударов штурмовиков Су-25 белорусские и российские подразделения перешли в контратаку. Огневую поддержку танкистов и мотострелков осуществляли боевые вертолеты Ми-24 и Ми-28.

Всего в учении были задействованы около 7 тыс. военнослужащих из Беларуси и 1 тыс. 800 из России. Такой большой российский контингент впервые участвовал в учении на территории Беларуси.

Впервые участвовали штабы 20-й армии Московского военного округа, 4-й и 10-й танковых дивизий российской армии. Для решения учебно-боевых задач были привлечены более 40 танков, около 180 бронированных боевых машин, десятки артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. От Вооруженных Сил Республики Беларусь в учении принимали участие 23 боевых самолета и 6 вертолетов, от российской армии - 13 самолетов и 6 вертолетов.

На учении были продемонстрированы возможности модернизированного в Беларуси многофункционального истребителя СУ-27УБМ1 и вертолета МИ-8МТКО1. Контроль над воздушным пространством и управлением авиацией Беларуси и России осуществлял самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

После посещения активной фазы учения Александр Лукашенко ответил на вопросы отечественных и зарубежных журналистов. Глава государства позитивно оценил ход белорусско-российского учения. <Как мне доложили начальники с белорусской и российской сторон, военные действуют очень профессионально, между ними есть полное взаимопонимание>, - сообщил Президент. По его мнению, в этом - главный политический итог данного мероприятия.

Вместе с тем белорусский лидер подчеркнул, что в проведении этого учения никакой большой политики нет. <Но все должны прекрасно понимать, что мы готовы в случае необходимости защищать свои западные рубежи, как это всегда было. Ничего нового здесь нет>, - сказал Александр Лукашенко. Он напомнил, что нынешнее учение было задумано еще год назад.

<Мы проводили учения и в рамках ОДКБ, но фактически участвовала группировка белорусских и российских войск на западном направлении. В рамках ОДКБ это наша зона ответственности. Нам нет необходимости куда-то посылать ребят воевать, о чем наша оппозиция часто говорит. Мы должны обеспечить безопасность западного направления ОДКБ, и, естественно, здесь - единая группировка войск Беларуси и России>, - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко считает, что нынешнее белорусско-российское учение <Щит Союза-2006> будет иметь значительный политический резонанс. Президент также отметил, что за учением наблюдало значительное количество военных из зарубежных стран.

Отвечая на вопросы, глава государства высказал убежденность, что нет необходимости вводить на территорию Беларуси российское тактическое ядерное оружие в случае возникновения реальной угрозы безопасности Союзного государства. Александр Лукашенко отметил: "Мне кажется, размещать тактическое ядерное оружие в полосе первого удара нет необходимости. Этого оружия достаточно и в России. Поэтому я думаю, что не будет такой обстановки и ситуации, чтобы сюда доставлять российское тактическое ядерное оружие".

Глава государства подчеркнул, что единая система ПВО Беларуси и России - это усиление нашей независимости и суверенитета. Он заострил внимание на важности единой системы противовоздушной обороны

Беларуси и России. "Здесь нет никаких проблем - у нас единая сопряженная

система", - сказал Александр Лукашенко. По его словам, уже практически завершено создание такой единой системы и в СНГ, хотя здесь есть некоторые нюансы. "Ни о какой потере суверенитета при этом речь не идет", - констатировал Президент. По его убеждению, в случае военной угрозы <все должно управляться из единого центра>. "При возникновении военной опасности плечо нам подставит Россия. Нам это выгодно", - отметил глава государства. При этом Александр Лукашенко высоко оценил колоссальную поддержку российской стороны.

Президент подчеркнул, что демонстрация на прошедшем учении новейших образцов вооружения и военной техники свидетельствует о том, что вопросам обеспечения совместной безопасности придается самое серьезное значение. "Если нас усиливают такой техникой, я думаю, это усиление нашего суверенитета", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что для Беларуси не имеет решающего значения и актуальности тот факт, что в рамках ОДКБ не конкретизирована нормативная база, предусматривающая военную помощь государств друг другу при возникновении угрозы. "Но это не значит, что данное положение не действует, - подчеркнул глава государства. - В странах Средней Азии было много случаев: президенты, главнокомандующие Вооруженными Силами принимали решение". По словам Александра Лукашенко, они вправе принять решение и без прописанной в рамках ОДКБ нормативной базы. Вместе с тем Президент Беларуси подчеркнул: "Желательно, чтобы была нормативная база, и чтобы каждый знал, кто будет принимать решение, и будет ли его принимать вообще, если вдруг что-то случилось". Глава государства отметил, что не видит большой проблемы для белорусской стороны в том, что нормативная база по этому вопросу в рамках Организации не доработана.

Отвечая на вопросы, глава государства заявил, что нынешняя обстановка в мире обуславливает необходимость проведения военных учений. <Как бы это ни было дорого, мы будем это делать. Сегодня так складывается ситуация. Если учения не нужны, то и армию не надо иметь. Если есть армия, то ее надо обучать, вооружать. Независимость своей земли, государства, безопасность людей - это самые главные ценности, дороже ничего нет>, - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко добавил, что расходы на проведение данного учения разделили Беларусь и Россия. <В военное время, если будет необходимость, мы будем действовать с россиянами здесь, на западном направлении. Эта система на нынешнем учении и отрабатывалась>, - пояснил Президент.

<Да, нам хотелось бы вообще не тратить деньги на учения. Но если на это в мирное время средства не тратить, то можно все потерять в военное время>, - убежден Александр Лукашенко.

При этом глава государства особо подчеркнул, что отнюдь не Беларусь является инициатором возникновения точек нестабильности. <Посмотрите, что происходит в мире>, - сказал Александр Лукашенко. <У западных границ нашего государства, как грибы после дождя, появляются военные базы - вы знаете чьи. Мы вынуждены отвечать и демонстрировать, что наши военные не зря едят хлеб. И мы готовы защитить мирный труд белорусов. Нужны учения или нет - это чисто риторический вопрос. Те, кто не кормят своих солдат, будут кормить чужих. Мы исходим из этого>, - заявил Президент.