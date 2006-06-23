Очередное заседание Межгоссовета ЕврАзЭС пройдет в следующем году в Москве

Очередное заседание Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества на уровне глав государств состоится в Москве в 2007 году. Соответствующее решение было принято на минском саммите ЕврАзЭС, сообщили в секретариате Сообщества.

На прошедших в белорусской столице переговорах президенты затронули вопросы взаимодействия в социальной и гуманитарной сферах. По итогам саммита принято решение о проведении Фестиваля культур народов Евразии в 2009 году в Беларуси, а также Евразийских спортивных игр среди юношей и девушек в 2007 году в нашей республике.

Странам-участницам ЕврАзЭС необходимо приложить максиму усилий для того, чтобы в 2006 году завершить внутригосударственные процедуры по подготовке документов о создании правовой базы Таможенного союза. А в первой половине следующего года их подписать. По словам белорусского лидера, на сегодняшний день есть еще ряд важных вопросов в деятельности ЕврАзЭС, вызывающих обеспокоенность.

Без сомнений, ЕврАзЭС имеет все предпосылки, чтобы стать эффективной интеграционной структурой. <Сегодня шесть государств-членов Сообщества обладают огромным экономическим, энергетическим, транспортным и человеческим потенциалом>, - подчеркнул Президент Беларуси.

...Не прошло и недели с открытия Национальной библиотеки, а она уже в новом статусе - представительском. 23 июня сюда не по читательским билетам не войдешь. Здесь президенты и журналисты. В Минске большая политика. Президенты примеряют кресла новых залов, а журналисты, их около двухсот, осваиваются в пресс-центре. На правах хозяина президентов встретил Александр Лукашенко.

Глава государства призвал коллег согласовать позиции по присоединению к ВТО и решить проблемы по формированию Таможенного союза. Эти вопросы, дал понять Александр Лукашенко, тормозят развитие ЕврАзЭС.

Беларусь выступает и за обеспечение свободного перемещения товаров на пространстве <шестерки>. Соглашение о применении единого знака обращения продукции на рынке государств-членов ЕврАзЭС подписано, как и соглашение об обеспечении уплаты таможенных платежей при транзите товаров в третьи страны. Президент Беларуси еще раз отметил, что пора переходить от формулировок к конкретным проектам в рамках ЕврАзЭС.

Далее в ЕврАзЭС председательствовать будет президент России Владимир Путин. Он поблагодарил белорусского коллегу Александра Лукашенко за значительный вклад в развитие интеграционных процессов в Сообществе.

Президент Беларуси был награжден Почетной грамотой Евразийского экономического сообщества. За неотступную позицию по созданию Таможенного союза ЕврАзЭС и большой вклад в развитие сотрудничества между государствами - членами Сообщества. Награду ему вручил нынешний председатель Межгоссовета Сообщества Владимир Путин.

А Александр Лукашенко вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову орден Дружбы народов.