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Посольство Беларуси в Турции выясняет личности пострадавших белорусов в результате взрыва на курорте Манавгат

26 июня 2006 12:23
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Консульская служба посольства Беларуси в Турции занимается выяснением обстоятельств вчерашнего взрыва на турецком курорте Манавгат, ведется работа по установлению личностей пострадавших. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Андрей Попов. Информационные агентства со ссылкой на консула России в Анталии Сергея Алифанова сообщают о трех гражданках Беларуси, пострадавших в результате взрыва. В настоящее время все они в состоянии разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях Турции. Предполагается, что причиной взрыва стали неполадки в работе баллона бытового газа в ресторане.

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