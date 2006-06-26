Посольство Беларуси в Турции выясняет личности пострадавших белорусов в результате взрыва на курорте Манавгат

Консульская служба посольства Беларуси в Турции занимается выяснением обстоятельств вчерашнего взрыва на турецком курорте Манавгат, ведется работа по установлению личностей пострадавших. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Андрей Попов. Информационные агентства со ссылкой на консула России в Анталии Сергея Алифанова сообщают о трех гражданках Беларуси, пострадавших в результате взрыва. В настоящее время все они в состоянии разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях Турции. Предполагается, что причиной взрыва стали неполадки в работе баллона бытового газа в ресторане.