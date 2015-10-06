Строительство российской авиабазы в Беларуси, налаживание отношений ЕС-Беларусь и другие темы - в интервью Посла России в Беларуси

Сегодня, 6 октября, гость программы «Простые вопросы» - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь Александр Суриков.

Александр Александрович, большое спасибо за то, что нашли возможность встретиться и побеседовать. Позвольте первый вопрос. Мы с Вами встречаемся на фоне очень важных событий и мировых, и внутрибелорусских. Это и саммит ООН, и предстоящие выборы Президента Республики Беларусь. Очень многие склонны считать, что времена сейчас одни их самых острых на протяжении последних десятилетий. Вы были свидетелем разных, в том числе и кризисных ситуаций. Наверняка, может быть, помните и карибский кризис.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Да. Конечно.

Но говоря о том, что происходит сегодня — это эмоциональное заявление о том, что сейчас происходит что-то вроде тлеющей войны, самого острого противостояния? Или, в общем-то, мы, в большей степени журналисты, сильно преувеличиваем?

Александр Суриков:

Период достаточно холодный в мире во взаимоотношениях. Судить, напоминает ли он тлеющую войну, это резковато.

Но похолодание очевидное.

И в чем, как мне кажется, причины всего этого дела, если посмотреть всю историю — после Второй мировой войны существовала в мире некоторая гармония, взаимопонимание на развитие. Не буду детализировать. Были два центра силы, и они уравновешивали друг друга.

После распада Советского Союза, я разделяю точку зрения Владимира Владимировича Путина, что это трагедия, потому что исчезла гармония взаимопонимания. И в мире как бы после некоторой иллюзии сохранения этой гармонии, когда Россия начинала выстраивать дружественные отношения с США. В западном мире такая иллюзия появилась, что сохранится гармония. Она, к сожалению, разрушилась.

И сегодня появилось желание одной страны, объективное, видимо, желание, потому что она самая сильная на планете, выстраивать мир по своим лекалам. Демократическим, каким там угодно… Не буду тоже детализировать. И это вызывает в части мира непонимание.

Как можно по таким лекалам: условно, свободные отношения к геям выстроить мусульманский мир? Это же бессмыслица!

Или там славянский, российский мир. У нас более жесткое, ментальное отношение к извращению церковных ценностей, потому что мы издревле, с небольшим перерывом на Советский Союз воспитывались под давлением этого. И в лекала не все вписывается, которые бы вот хотели выстроить, в данном случае одно сильнейшее государство — я имею в виду США.

И вот это непонимание ведет и к некоторым потрясениям в мире.

Это было продемонстрировано в выступлениях лидеров и США, и Российской Федерации на Ассамблеи ООН.

Некоторые это называют пикировкой даже!

Александр Суриков:

Это не пикировка!

Это истинное недопонимание.

И оно иногда выливается в трагические события.

Северная Африка, Арабский мир, Украина — это все недопонимание.

Поэтому надо искать возможности договоренностей и договариваться о разумных подходах к построению миропорядка.

Кто же отрицает демократические ценности?! Но частично они не вписываться в нынешний менталитет осознания целых наций! Это же надо понимать! И вот чтобы это понимать, надо разговаривать.

Подскажите, а по вашему личному ощущению как дипломата, после встречи на высшем уровне президента Путина и президента Обамы, произошло сближение точек зрения или осталось то же самое расстояние?

Александр Суриков:

Вы понимаете, любой разговор к чему-то приводит. В большей части все-таки к какому-то началу понимания хотя бы.

Начало понимания вот между Владимиром Владимировичем Путиным и Обамой достигнуто. Оно высказано в последних выступлениях Керри, что уже не главное "Асад - долой!", а все-таки надо искать пути постепенного перехода власти, дабы не повторилось сюжетов северо-африканских (я имею в виду ливийские, египетские и так далее).

Надо думать, как власть, переходя в более там демократическое или новое состояние, все-таки сохраняло преемственность и не переходила в анархические вещи в той или иной стране, потому что чревато последствиями для людей, которые там живут.

Спасибо. Александр Александрович, позвольте такой немного фольклорный момент. Вы наверняка знаете, потому что, думаю, что и в русском, и белорусском фольклоре есть такие пословицы, что «Хороший сосед лучше некоторых родственников» или «Некоторые родственники хуже соседа». Вот если можно такой художественный образ применить к дипломатическим, межгосударственным отношениям, можно сказать, что хорошие или плохие, но все-таки родственники - Беларусь, Россия им Украина. А вот уже, допустим, Прибалтика, Польша, Финляндия — это уже соседи по улице, но соседи?

Александр Суриков:

Если смотреть в наше происхождение. Украина, Беларусь, Россия, мы одного корня славянского, объединенного словом «рус». Так или иначе. То есть мы родственники по связям.

По формату существования нынешнего наших стран, мы соседи, безусловно. Хорошо бы добрососедские отношения всегда сохранялись.

Если смотреть в личные человеческие вещи, то у нас родственных связей (по-моему каждой семьи) в Украине, России, Беларуси, они просто есть.

Каких у нас связей? Наверное, родственных больше.

Но в чем вопрос? Славянское государство всегда росло, укреплялось, становилось мощней. И противостоящие нам в то время режимы, власти, вплоть до последнего, всегда пытались нас подрасколоть.

До поры до времени этого не получалось, а теперь кое-что получаться начало.

И мы видим, что мы, сохраняя личные родственные, частично переформатируем общие государственные и родственные в соседские и начинаем иногда терять добрососедские отношения.

Под давлением, естественно, извне.

Хочется расколоть, чтобы были послабее, легче тогда единые мерки кроятся, так будем говорить.

Поэтому я за то, чтобы у нации, у народов, у стран славянского толка, славянского происхождения было понимание, что мы такое. И понимание того, что если нас до конца расколют, раздробят, то лучше нам просто не будет.

Поэтому нам надо сохранять, пусть мы разные государства, добрососедские отношения, ближе к родственным даже.

После Форума регионов России и Беларуси, который прошел в Сочи, появилась информация в СМИ о том, что президент Путин дал распоряжение на подписание соглашения о строительстве авиабазы на территории Республики Беларусь. Какова судьба этого распоряжения и что происходило дальше?

Александр Суриков:

Я так понял, что не все уловили суть распоряжения. Там написано: подготовить и подписать. Что такое подготовить соглашение до конца?

Это значит усадить две стороны за стол разговоров. Поэтому, я так понимаю, что сейчас после этого распоряжения и, наверное, Александр Григорьевич это сделал, два силовых ведомства, я имею в виду Министерства обороны, начали активную подготовку этого соглашения к подписанию. То есть форматируют его. Что это такое будет. Вот и весь вопрос.

То есть, документ на столе переговоров.

Александр Александрович, видимо, нет другого государства, в котором так бы активно не распространялись российские средства массовой информации. Мы знаем всех телевизионных ведущих, всех журналистов, все газеты. Отслеживая их, мы видим, что появились некоторые критические замечания на тему, что Беларусь стала как-то посматривать на Запад, налаживать свои отношения. Насколько сильны, по-вашему мнению, такие мнения и критические взгляды? И в свою очередь есть ли что-то в белорусской прессе, средствах массовой информации что-то, что у Вас взвывает, скажем, настороженность или вопросы?

Александр Суриков:

У меня вот эти вещи настороженности не вызывают. Ведь и Россия до 2007 года включительно существовала в формате стратегического соглашения с Евросоюзом. Это был официальный договор. Это было плохо для белорусов? Наверное, не плохо для белорусской стороны.

Беларусь — как бы, самостоятельное государство. Не теряя связи с Россией, ведет, как бы, такую многосекторную политику, пытаясь наладить взаимоотношения с соседями. России от этого тоже будет лучше. Я вас уверяю.

Потому что это возможное перетекание технологий, финансов и так далее. Мы же во многом очень-очень контактируем в Евразийском экономическом союзе. И Евразийскому экономическому союзу выгоднее будет.

И я не вижу здесь перебора в белорусских СМИ на эту тему.

Российские, малопонимающие ситуацию, иногда пытаются сказать, что это уход от нас и что-то такое. Нельзя мыслить категориями

глупостей. Ну как можно жить рядом с соседом и не иметь с ним никаких связей!

Это невозможно просто-напросто!

Поэтому мы нормально относимся и к белорусским СМИ, и к тем российским СМИ, которые считают, что Беларусь должна жить стратегически нормально с Россией, Евразийским экономическим союзом, работать с Европой и помогать двум потенциалам, в первую очередь экономическим, евразийскому и евросоюзскому начать как бы объединять усилия по улучшению жизни народов на Евразийском материке в целом.

Впереди главное политическое событие в Беларуси этого года — выборы Президента. Безусловно, мы ждем в Беларусь много гостей. Довольно много гостей будет из России. По вашему предположению, как много и каких гостей приедет из России в этот период.

Александр Суриков:

Вы знаете, всегда их много. У нас приедут делегации депутатские (Совета Федерации, Государственной думы), безусловно, приедет, миссия СНГ, в которой большая часть российских наблюдателей, целая группа приедет регионов, которые имеют просто договоры с белорусскими регионами экономического, культурного обмена и так далее. Очень много всегда делегаций.

Их интересует опыт, процесс, подходы к выборам и так далее.

Поэтому мы ожидаем очень серьезный интерес, по крайней мере, вот к нам на разговор запросились только в посольство, чтобы поделиться с нами точками зрения, узнать ситуацию, депутатские группы Совета Федерации, и Государственной думы, даже Парламентского собрания России и Беларуси.

Интерес очень большой. Тем более что появился один как бы позиционирующий себя независимый кандидат, да еще и женщина. А мы знаем эту корпоративную солидарность женского сообщества в голосовании!

Так что мы можем ждать много высокопоставленных барышень из Российской Федерации?

Александр Суриков:

Да, и барышень. И на голосовании мы можем ожидать кое-какие вещи. По крайней мере, мы видим, что вот появляется такое новое, достаточно молодое политическое лицо женского облика. Это интересно.

Вы знаете, в последнее время продемонстрировано немало новых изысканных политических технологий. Я знаю, что Вы в своей судьбе столкнулись с интересными ходами во время выборов главы Алтайского края. Вам подсунули однофамильца. И последующие после выборов события, уже историей стали (это и «цветные революции»), при этом такие попытки, совершенно очевидные и явно проходили и в Россию, и в Беларусь. По вашему мнению, почему они, скажем так, провалились?

Александр Суриков:

Знаете, ведь все зависит от состояния общества. Говорить о выборных периодах 90-х – нач. 2000 гг. крайне сложно, потому что общество, в данном случае российское или белорусское, находилось в состоянии ожидания от появления какого-то мессии, который вдруг придет, всем все раздаст, все будут счастливы до смерти, жить очень красиво и так далее. Поэтому популизм и всякие грязные технологии иногда имели успех без всяких проблем. Наобещает, а потом там хоть трава не расти.

Сейчас общество более зрелое, оно понимает, что человек жил, живет в обществе не популистскими обещаниями, а реальными делами, которые будет совершать тот или иной выбранный человек. Поэтому в этом все расхождение. Общество созрело к пониманию. От понимания популизма к понимаю реалий, которые совершаются тем или иным человеком.

Александр Александрович, можно столкнуться с таким перечнем проблем или вопросов, которые в порядке рейтинга выстраивают некоторые политические деятели, даже общественные организации. Вот президент США любит назвать три главных проблемы, иногда включает в них Россию.

Если говорить о нашей улице, скажем, соседской или родственной, общем доме, как бы Вы в порядке, скажем озабоченности или приоритета назвали три важных вопроса в отношениях России и Беларуси?

Александр Суриков:

Я бы все-таки на первое место поставил частично экономические вещи. Это вот разумное проведение структурных реформ в экономике.

И в России, и в Беларуси они назрели, честно говоря.

Но не просто так реформы, осуществленные властью, а при достаточно широком обсуждении этих реформ в обществе. Высказывания разных точек зрения, принятие решений.

Это первое. Второе: коль мы монтируем Евразийский экономический союз и хотим сохранить и улучшить жизнь народов наших, входящих в этот союз, то надо все-таки идти на концентрацию производства более глубокую, объединительные усилия на кооперации, слиянии, создание более мощных компаний, если мы не хотим вот эти вот врозь существующие, но однотипные бизнесы потерять, потому что тогда мы превращаемся в непромышленные страны, может, даже и несельскохозяйственные. Надо не бояться и идти, раз мы подписываем такие соглашения.

И вообще я как бы углубил диалог между различными слоями общества в рамках Евразийского экономического союза — третий вопрос.

Потому что много делается, конечно, но мало доводится до понимания людей, что это такое, что это такое сегодня тактически, что это такое завтра стратегически, что такое послезавтра и так далее. Что за цели и задачи в конечном итоге. Вот такие бы я цели экономические выстроил.

Есть и политические, но они у меня вызывают, конечно, обеспокоенность кое-какие вещи, но все равно база любого становления или фундамент любого становления улучшения является экономика. Вот я акцентируюсь на этом.

Александр Александрович, позвольте поблагодарить Вас за то, что Вы нашли время на эту встречу. Надеемся, что Вы не откажите в последующем нам в консультациях и встречах.

Александр Суриков:

Нет проблем.

Всего доброго.