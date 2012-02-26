Английский политик: Белорусы, то, что сейчас происходит в отношении вас и вашей страны, – это совершенно неоправданно и несправедливо

По некоторым данным, вопрос о расширении санкций в отношении Беларуси снят с повестки дня встречи министров иностранных дел Евросоюза 27 февраля. Оно и понятно: в Старом Свете собственных проблем выше крыши. И продолжать политические игры, когда собственная лодка трещит по швам, вроде как не время и не место. А, может, слишком веским оказался аргумент, прозвучавший на неделе.

Алексей Беляев, политолог:

Совместное заявление говорит о том, что оба государства намерены идти дальше совместно, достаточно жестко в противостоянии любым иностранным влияниям. И это может говорить об усиливающемся влиянии союза Беларуси и России в качестве некоего регионального союза.

Белорусы:

Такие проблемы нужно решать мирным путем, за столом переговоров. И санкции – это не выход из сложившейся ситуации.

Изначально эти санкции не имели под собой никаких оснований. И, я думаю, поддержка России, страны, которая входит в большую восьмерку, повлияет. Я думаю, что Европе стоит обратить внимание на себя и на те проблемы, которые есть на ее территории.

А обратить внимание есть на что. Хотя бы на явный дисонанс в позиции политиков и бизнесменов. Последние выступают против санкций. Причем участники крупнейшей ассоциации западных предпринимателей «Businesseurope» обеспокоены политически ангажированным взглядом ЕС на белорусский вопрос. Такое мнение высказали представители Латвии, Литвы, Италии и Швейцарии. При этом подчеркнули, что нынешний подход может нанести ущерб сотрудничеству между нашими странами.

В числе серьезных экономических партнеров Беларуси – Германия. Бизнес-структуры этой страны активно выступили за направление соответствующего обращения руководству ЕС, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Интересна позиция польского бизнеса, который также заинтересован в развитии сотрудничества с Беларусью, но находится под серьезным давлением со стороны правящей элиты, которая продолжает лоббировать лишь отдельных крупных предпринимателей.

Впрочем, такие акценты уже слишком характерны и для официального Брюсселя, где чиновники открыто реализуют политические амбиции лишь с помощью коррупционных схем финансирования оппозиции. В то же время забывая об интересах собственных граждан, заинтересованных в партнерстве с Беларусью.

Инго Беетц, председатель объединения немецких экономических консульств Берлина-Бранденбурга:

Я считаю, что европейские законодательные органы, которые ответственны за введение каких-либо санкций, должны пересмотреть свои позиции. Многие германские предприятия уже имеют совместные производства с Беларусью. Но я считаю, что нам еще есть куда развиваться. Мы просто обязаны использовать этот потенциал.

Саймон Хьюм Кэнделл, глава инвестиционной компании, член руководства Консервативной партии в Южной Англии:

Я абсолютно уверен: нет недостатка прав и свобод в Беларуси. Убежден, что информация Евросоюза о Беларуси тотально ошибочно.

У нас сейчас есть представительство в Европе на самом высоком государственном уровне. По средствам МИДа мы должны проводить множество встреч и объяснять, доказывать, чтобы помочь Беларуси быть понятой в Брюсселе. Чтобы добиться признания этих санкций неправильными. И поэтому я бы хотел заявить: жители Беларуси, знайте: то, что сейчас происходит в отношении вас и вашей страны, – это совершенно неоправданно и несправедливо.