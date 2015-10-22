Страны СНГ намерены укреплять сотрудничество в космической сфере: в Минске подписано соглашение

Новости Беларуси. Страны Содружества Независимых Государств намерены укреплять сотрудничество в космической сфере. 22 октября в Национальной академии наук Беларуси подписано соглашение о реализации новых совместных проектов и программ.

Самым обсуждаемым стал вопрос запуска второго белорусского спутника. Сейчас ученые уточняют параметры нового аппарата и его функции.

Планируется, что Спутник дистанционного зондирования Земли высокого разрешения «БКА-2» станет окупаемым проектом.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Это спутник мирного назначения, поэтому он должен обслуживать ряд отраслей и предприятий. В этой связи мы набираем предположительные заказы под этом спутник. В этой связи и облик нового спутника должен соответствовать нашей экономике, нашим экономическим задачам.

Игорь Комаров, генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (Россия):

Сейчас обсуждаем технические детали, облик, те функции, которые этот аппарат будет выполнять. Занимаемся также вопросами бизнес-плана и как, на каких рынках это будет работать.

Обсудить космические планы на ближайший год в Минск приехали специалисты из России, Казахстана, Азербайджана, Армении и Украины. Все страны отмечают хорошие перспективы для сотрудничества в области зондирования Земли, навигации и подготовки кадров. В частности, Беларусь и Казахстан уже подготовили соответствующий проект. Документ о совместных космических исследованиях будет подписан в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еркин Шаймабагамбетов, заместитель председателя аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан:

Мы буквально в этом году подготовили такой проект межправительственного соглашения, который планируется подписать в ходе визита главы нашего государства в Минск. Я думаю, это состоится, наверное, в следующем году. В целом, этот проект рамочный, рамочное соглашение, в котором определяются основные направления сотрудничества.