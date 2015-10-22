Президент – чиновникам: Мы вложили немалые средства в реформирование деревообрабатывающей отрасли. И какой результат?

Новости Беларуси. Развитие базовых организаций деревообработки и модернизация отрасли. Выполнение поручений главы государства обсуждают 22 октября на совещании у Президента. Для разговора приглашены представители Правительства, Администрации, руководители Министерств и банков.

Масштабная модернизация отрасли деревообработки началась еще в 2007 году. В нее вложены не малые средства. Как отметил Александр Лукашенко, это исходило из стратегических ориентиров развития экономики: в стране достаточно местного сырья, на которое не надо тратить валюту. Всего в программу модернизации были включены 9 предприятий. Тем не менее, сегодня открытым остается вопрос эффективности их работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Стратегия заключалась в том, что нам надо структурно реформировать нашу экономику, чтобы удельный вес производимой реализованной продукции на внутренние и внешние рынки был связан с собственным сырьем. Чтобы избежать зависимости, как это у нас случилось по другим отраслям экономики, от других государств по сырью. Тогда мы взялись за деревообработку и сельское хозяйство, прежде всего, поскольку для деревообработки свой лес, который мы, к сожалению, до сих пор, по-моему, не весь, даже спелый, лес успеваем переработать, он перестаивает. А сельское хозяйство – это земля и наши люди. И, потом, мы же не на голом месте создавали эти отрасли. Мы имели хорошие школы, хороших специалистов в нашей стране. Но поскольку в последние годы существования Советского Союза и в годы лихолетья мы существенно разрушили экономику, в том числе и деревообработку, терпеть дальше такое состояние мы не могли. Поэтому пошли на соответствующее реформирование этой отрасли, вложили немалые средства. И какой результат?