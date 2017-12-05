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Александр Лукашенко: Беларусь доказала способность организовывать мероприятия мирового уровня

05 декабря 2017 18:07
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Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на углубление  сотрудничества с Ассоциацией национальных олимпийских комитетов.  Александр Лукашенко встретился с главой АНОК  шейхом Ахмадом аль-Фахадом аль-Сабахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: Беларусь доказала способность организовывать мероприятия мирового уровня -1

Говорили о роли Ассоциации в международном спортивном движении, о предстоящей зимней Олимпиаде, а также о подготовке к Евроиграм, которые пройдут в Минске в  2019-м. 

Александр Лукашенко: Беларусь доказала способность организовывать мероприятия мирового уровня -3

Глава государства заявил, что наша страна доказала способность организовывать мероприятия мирового уровня, и отметил возможность вовлечения АНОК в процесс подготовки Евроигр.

Александр Лукашенко: Беларусь доказала способность организовывать мероприятия мирового уровня -5

В свою очередь гость высказал слова благодарности за активное участие белорусской делегации в прошедшей недавно в Праге Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов.

Александр Лукашенко: Беларусь доказала способность организовывать мероприятия мирового уровня -7

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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