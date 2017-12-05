Александр Лукашенко: Беларусь доказала способность организовывать мероприятия мирового уровня

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на углубление сотрудничества с Ассоциацией национальных олимпийских комитетов. Александр Лукашенко встретился с главой АНОК шейхом Ахмадом аль-Фахадом аль-Сабахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили о роли Ассоциации в международном спортивном движении, о предстоящей зимней Олимпиаде, а также о подготовке к Евроиграм, которые пройдут в Минске в 2019-м.

Глава государства заявил, что наша страна доказала способность организовывать мероприятия мирового уровня, и отметил возможность вовлечения АНОК в процесс подготовки Евроигр.