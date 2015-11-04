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Станислав Зась назначен госсекретарем Совета Безопасности Беларуси

04 ноября 2015 16:58
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Новости Беларуси. Указом Президента Александра Лукашенко 4 ноября генерал-майор Станислав Зась назначен госсекретарем Совета безопасности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Васильевич Зась родился в 1964 году в Черниговской области в Украине. В 1985 году с отличием окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище, в 1996 году с отличием и золотой медалью – Военную академию Республики Беларусь, а в 2005 году также с отличием и золотой медалью – Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Кандидат военных наук.

Проходил военную службу на различных должностях в Вооруженных Силах. С августа 2008 года назначен заместителем госсекретаря Совета Безопасности. С 1 июля 2015 года исполнял обязанности государственного секретаря Совета Безопасности.

# Отставки и назначения в Беларуси

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