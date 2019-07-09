Спецслужбам Беларуси и России необходимо укреплять взаимодействие. Сергей Нарышкин посетил Брестскую крепость

Новости Беларуси. Взаимодействие спецслужб Беларуси и России необходимо укреплять. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин во время посещения Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь он приехал по приглашению председателя КГБ Беларуси Валерия Вакульчика. На заседании стороны подвели итоги и наметили планы по углублению сотрудничества. Прежде всего, это касается борьбы с международным терроризмом. А после участники встречи возложили цветы и венки к Вечному огню Брестской крепости.