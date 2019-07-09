День Независимости Венесуэлы отметили в Минске

Новости Беларуси. В Минске состоялись торжества в честь Дня Независимости Венесуэлы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония началась с исполнения государственных гимнов двух стран. Уже не первый год посольство Венесуэлы по случаю национального праздника своей страны инициирует встречу в столичном сквере Симона Боливара. Сквер появился в 2008 году, а осенью 2017-го здесь открыли монумент выдающемуся генералу.

К подножию монумента 9 июля легли цветы. Участие в торжествах приняли представители белорусского МИД, дипкорпуса, ветераны и курсанты Военной академии Беларуси.

Хосе Хоакин Боггиано Периччи, Чрезвычайный и Полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в Беларуси:

Наша страна очень благодарна правительству Беларуси за постоянную поддержку. В экономике ваша республика была и остается нашим важным партнером. У Беларуси и Венесуэлы много общего, а главное – единый взгляд на сохранение мира.