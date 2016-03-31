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  • Беларусь не рассматривает украинские внутренние паспорта нового образца в качестве документа, действительного для пересечения общей границы

Беларусь не рассматривает украинские внутренние паспорта нового образца в качестве документа, действительного для пересечения общей границы

31 марта 2016 10:39
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Новости Беларуси. Беларусь не рассматривает украинские внутренние паспорта нового образца в качестве документа, действительного для пересечения общей границы. С Нового года Украина стала использовать взамен паспортов на бумажных носителях пластиковые карточки.

Как отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве, такой документ не соответствует требованиям международных стандартов и имеет слабую степень защиты.

31 марта в Минске пройдут консультации, где заинтересованные стороны  обсудят перечень действительных документов для въезда, выезда, следования транзитом и нахождения на территории Беларуси граждан Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Украина

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