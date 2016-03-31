Новости Беларуси. Беларусь не рассматривает украинские внутренние паспорта нового образца в качестве документа, действительного для пересечения общей границы. С Нового года Украина стала использовать взамен паспортов на бумажных носителях пластиковые карточки.

Как отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве, такой документ не соответствует требованиям международных стандартов и имеет слабую степень защиты.

31 марта в Минске пройдут консультации, где заинтересованные стороны обсудят перечень действительных документов для въезда, выезда, следования транзитом и нахождения на территории Беларуси граждан Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.