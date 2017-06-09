Прямой эфир

Ульф Шнайдер: Беларусь может продвинуть вперед Единое экономическое пространство

09 июня 2017 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Генеральный секретарь ОБСЕ подчеркнул значимость председательства Беларуси в Центрально-Европейской инициативе. Именно по предложению нашей страны в Вене 9 июня прошел масштабный форум, где прозвучало это заявление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной темой дискуссии стала миграция и то, как она сказывается на экономическом климате.

Тем временем 9 июня в Минске руководители Торгово-промышленных палат стран Центрально-Европейской Инициативы говорили о том, как запустить механизм Единого экономического пространства от Владивостока до Лиссабона.

Ульф Шнайдер: Беларусь может продвинуть вперед Единое экономическое пространство-1

Ульф Шнайдер, председатель правления германской компании:
Что такое Единое экономическое пространство от Владивостока до Лиссабона? Это соединение с экономической точки зрения Европейского союза, Евразийского экономического союза, Таможенного союза со всеми остальными странами между этими союзами. Беларусь – это такая страна, которая может продвинуть этот проект вперед.

Ульф Шнайдер: Беларусь может продвинуть вперед Единое экономическое пространство-4

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Беларусь – это действительно надежный партнер, очень важный и интересный на перекрестке интеграционных объединений с нашим участием в проекте «Шелковый путь» и так далее. Это действительно новые возможности, которые мы все открываем.

Беларусь – транзитная страна, которая является связующим звеном между рынками Запада и Востока. Воплотить идею создания Единого экономического пространства, по мнению экспертов, поможет действие пятидневного безвизового режима для 80 государств.

# Фотофакт # Владимир Улахович # ОБСЕ # Ульф Шнайдер

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусским водителям разрешат работать в РФ без российских прав
09 июня 2017 13:51

Белорусским водителям разрешат работать в РФ без российских прав

Александр Лукашенко: ШОС не позволит никому нигде и никогда дестабилизировать обстановку в мире
09 июня 2017 10:53

Александр Лукашенко: ШОС не позволит никому нигде и никогда дестабилизировать обстановку в мире

Экономика, туризм, медицина, образование: парламентарии Беларуси и Израиля обсудили взаимное сотрудничество
09 июня 2017 10:48

Экономика, туризм, медицина, образование: парламентарии Беларуси и Израиля обсудили взаимное сотрудничество