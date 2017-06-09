Ульф Шнайдер: Беларусь может продвинуть вперед Единое экономическое пространство
Новости Беларуси. Генеральный секретарь ОБСЕ подчеркнул значимость председательства Беларуси в Центрально-Европейской инициативе. Именно по предложению нашей страны в Вене 9 июня прошел масштабный форум, где прозвучало это заявление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной темой дискуссии стала миграция и то, как она сказывается на экономическом климате.
Тем временем 9 июня в Минске руководители Торгово-промышленных палат стран Центрально-Европейской Инициативы говорили о том, как запустить механизм Единого экономического пространства от Владивостока до Лиссабона.
Ульф Шнайдер, председатель правления германской компании:
Что такое Единое экономическое пространство от Владивостока до Лиссабона? Это соединение с экономической точки зрения Европейского союза, Евразийского экономического союза, Таможенного союза со всеми остальными странами между этими союзами. Беларусь – это такая страна, которая может продвинуть этот проект вперед.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Беларусь – это действительно надежный партнер, очень важный и интересный на перекрестке интеграционных объединений с нашим участием в проекте «Шелковый путь» и так далее. Это действительно новые возможности, которые мы все открываем.
Беларусь – транзитная страна, которая является связующим звеном между рынками Запада и Востока. Воплотить идею создания Единого экономического пространства, по мнению экспертов, поможет действие пятидневного безвизового режима для 80 государств.