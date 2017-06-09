Ульф Шнайдер: Беларусь может продвинуть вперед Единое экономическое пространство

Новости Беларуси. Генеральный секретарь ОБСЕ подчеркнул значимость председательства Беларуси в Центрально-Европейской инициативе. Именно по предложению нашей страны в Вене 9 июня прошел масштабный форум, где прозвучало это заявление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной темой дискуссии стала миграция и то, как она сказывается на экономическом климате.

Тем временем 9 июня в Минске руководители Торгово-промышленных палат стран Центрально-Европейской Инициативы говорили о том, как запустить механизм Единого экономического пространства от Владивостока до Лиссабона.