Новый законотворческий сезон: какие документы вынесены на обсуждение?

Новости Беларуси. Новый законотворческий сезон в белорусском парламенте. Во время весенней сессии в Палате представителей и Совете Республики планируют рассмотреть порядка 90 вопросов. Среди основных - новая Военная доктрина и программа правительства на предстоящие 5 лет. Депутаты нижней палаты парламента уже приступили к работе в Овальном зале.

Эта сессия станет заключительной для депутатов нынешнего созыва. И, как ранее отметил один из народных избранников, даже жаркой. Что касается программы, она обещает быть насыщенной. В повестку только первого дня сессии включено 40 вопросов.

Не только нижняя палата парламента начинает законотворческий сезон. Плодотворно предстоит поработать и сенаторам. Сегодня, правда, немного позже состоится открытие 11-ой сессии Совета Республики Национального собрания. И все вопросы, входящие в парламентский портфель, конечно, будут рассмотрены и там.

А тем временем, в эти минуты в Овальном зале уже идут обсуждения блока законопроектов по национальной безопасности. Среди них и один из самых важных для Беларуси документов – новая Военная доктрина. Как и прежняя, она будет оборонительного характера. А необходимость внесения изменений в этот документ продиктовано, в первую очередь, напряженной ситуацией в мире.

Сегодня депутаты также рассмотрят пакет документов об охране окружающей среды. До начала открытия сессии мы успели пообщаться с некоторыми парламентариями.

Петр Шостак, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Инноваций здесь много, потому как со времени принятия кодекса о недрах прошло уже практически 8 лет, поэтому сегодня кодекс подразумевает введение новых понятий, определений таких, как стратиграфическая схема Республики Беларусь, термины нормы и правила охраны и рационального использования недр, а также уточнено понятие хвостохранилище.

Светлана Чекан, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Законопроект о государственной экологической экспертизе стратегической экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду актуален для объектов хозяйствования и общественности. Основные инновации законопроекта направлены на повышение эффективности планирования и обеспечения экологической безопасности в республике.

Особое внимание будет уделено Программе деятельности правительства на предстоящие пять лет. В ней акцент сделан на экономический блок. Ранее парламентарии уже делились своим мнением об этом документе и назвали его сценарий оптимистичным.

Добавлю, основные постулаты Программы напрямую связаны с 78-ым Указом Президента. Я напомню, этот документ Глава Государства подписал в конце февраля. Он направлен на обеспечение экономической безопасности и социальной стабильности государства. В целом, депутаты продолжат вести активную работы в отношении решений, связанных с экономическим развитием нашей страны

В эту сессию депутаты также должны завершить работу над Кодексом о культуре (он, кстати, станет первым на постсоветском пространстве) и принять закон «Об обращении с животными». Парламентариям предстоит обсудить ряд законопроектов в области социальной и внешней политики государства. На эту сессию запланирована ратификация больше десятка международных соглашений, в том числе в рамках ОДКБ и ЕАЭС.

На данный момент в парламентском портфеле находится 60 документов. Но этот пакет будет дополняться. Ожидается, что в общей сложности за весеннюю сессию депутаты рассмотрят порядка 90 вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.