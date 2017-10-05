Мне очень приятно быть здесь – мы знаем, что среди настоящих друзей: Мадуро во время визита в Минск

Новости Беларуси. Беларусь и Венесуэла в ближайшие два года намерены совершить прорыв в отношениях. Таков итог переговоров Александра Лукашенко и Президента боливарианской республики, которые прошли 5 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стороны рассмотрели самый широкий круг вопросов, от работы совместных сборочных производств до взаимодействия в аграрной сфере. Венесуэла также планирует расширить сотрудничество с нашей страной в области добычи и переработки нефти. Есть заинтересованность и в строительстве агрогородков по белорусской модели.

Николас Мадуро политик неординарный. В ноябре отметит 55 летие. В своей карьере он был депутатом, председателем однопалатного парламента Венесуэлы, министром иностранных дел и заместителем главы Совмина. Он был доверенным лицом и преемником Уго Чавеса. Стал президентом в 2013. В биографии этого политика есть и весьма любопытные факты: в школе он увлекался рок-музыкой, а после учебы работал водителем городского автобуса. Правда, трудился туда пошел по заданию социалистической партии. Фото из Минска – отследили журналисты – в его Instagram появились незамедлительно. И встреча в аэропорту, и торжественная церемония во Дворце Независимости.

Церемония по протоколу. Не дожидаясь официального старта переговоров, президенты заводят беседу. Александр Лукашенко и Николас Мадуро хорошо знакомы, уже встречались и в статусе глав государств.

В Минск венесуэльский лидер прилетел со своей супругой. Первая леди, хотя сам Николас Мадуро не любит именно это определение, и просит называть ее первым соратником, по профессии адвокат. Силия Флорес когда-то входила в число правозащитников Уго Чавеса. Тем временем главы государств с глазу на глаз определили настроение сегодняшний диалога.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогой Николас! Я рад приветствовать тебя здесь, в Беларуси, в дружественной стране. То, что ваша делегация, весьма основательная, в непростое время для венесуэльского народа и государства, уезжая из страны, посещает государства своих друзей, говорит о том, что в Венесуэле восстанавливается нужный для народа порядок. Я думаю, уважаемый президент, нет необходимости мне говорить о наших чувствах к венесуэльскому народу, к вам лично – у нас больше десятка лет история взаимоотношений. Мы всегда питали чувства высочайшей благодарности и уважения к вам, вашему народу, к вашему государству. У нас с вами был великой общий друг Уго Чавес, которого, к сожалению, уже нет. И думаю, что суть нашей нынешней встречи с вами заключается в том, что нам надо решительно сделать хороший новый шаг вперед в развитии наших отношений. Мы к этому готовы.

Николас Мадуро, президент Боливарианской Республики Венесуэла:

Мне очень приятно быть здесь – мы знаем, что среди настоящих друзей. Венесуэла делает новые шаги в экономике. В этой работе Венесуэле и Беларуси надо обозначить конкретные направления сотрудничества. У нас уже были большие успехи, мы хотим пошагово восстановить эти достижения. И приехали с надеждой сделать это. Нельзя не признать: сегодня Венесуэла переживет не лучшие времена. Александр Лукашенко призывает ситуацию не драматизировать. Беларусь тоже в 90-е прошла сложнейший этап. Выстоит, уверен, и Венесуэла. А всякого рода санкции и вмешательство во внутренние дела суверенного государства Беларусь решительно осуждает. Что же касается двусторонних отношений, то результаты последнего времени не радовали. Резко снизился товарооборот, забуксовали наши сборочные производства. Екатерина Жилянина, СТВ:

Реактивировать общие проекты, налаженные ранее связи. Именно так обозначали в обеих странах еще до переговоров главную для Венесуэлы и Беларуси задачу. Несколько лет не проводились заседания совместной комиссии. 5 октября президенты приняли решение возобновить эту работу в самое ближайшее время. Сроки – ноябрь, место встречи – Минск, одна из задач – разработать дорожную карту двустороннего сотрудничества. Начинать с нуля не нужно, направления, которые определяют двусторонние отношения, известны: строительство жилья. Наши специалисты продолжают его возводить в Венесуэле. На счету белорусов еще агрогордок.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Есть просьбы осуществить строительство еще в пяти местах наших агрогородков. Сопровождать необходимо технологично производство продукции, переработку с тем расчетом, чтобы выйти на продовольственный рынок Венесуэлы с теми видами продуктов питания, которые сегодня закупаются по импорту. Помимо этого сейчас рассматривается контракт на поставку в объеме 5000 тонн сухого цельного витаминизированного молока. Венесуэла нуждается не только в продовольствии и опыте наших аграриев, но и в белорусской технике, промышленном потенциале. Контракты на закупку комплектующих заключены. Разработана и схема поставок на сборочные производства.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

Нас интересуют товары, которые производит Венесуэла – это горячее брикетированное железо, алюминий, силумин, которые мы все равно покупаем за пределами нашей страны. В ближайшее время договоримся, и начнутся взаимные поставки, и возобновят работу наши совместные предприятия. Одним из самых сильных козырей Венесуэлы долгое время было черное золото. Николас Мадуро предлагает новые правила игры на нефтяном рынке, другой механизм образования цены. В основе – своего рода корзина валют. В самой Венесуэле в нее вошли юань, рубль, евро и доллар. Таким образом, предлагается прекратить спекуляции. Впрочем, на этом предложения действующей власти Венесуэлы не исчерпываются. Нефтяные кризисы (скачки цен на сырье) толкают страну к диверсификации доходов. Николас Мадуро приверженец иной, постнефтяной модели построения экономики.

Эулохио дель Пино, министр нефтяной и горнорудной промышленности Боливарианской Республики Венесуэла:

Страна сейчас перестраивается на диверсификацию производства, чтобы не зависеть только от добычи и продажи нефти. В Венесуэле есть много различных природных ресурсов, и, кроме нефти, это может быть и газодобыча, и добыча полезных ископаемых, и гидроресурсы. Президент Мадуро и правительство определили 15 основных направлений, по которым следует развивать экономику страны. В нефтяной сфере Беларусь с Венесуэлой уже сотрудничали. Планируют выйти на новый этап, более активный, и в постнефтяной модели тоже видят потенциал для отношений. Александр Лукашенко:

По белорусской технологии в Венесуэле организовано производство дорожно-строительной техники, открыт крупнейший в Латинской Америке кирпичный завод, мы вместе построили сотни тысяч квадратных метров жилья для малоимущих граждан Венесуэлы. Это хорошая основа для наших дальнейших действий. Начиная это когда-то, мы точно попали в цель, развивая реальный сектор экономики. Он сегодня в Венесуэле востребован как никогда, и когда президент сказал о новом этапе своего развития, о новом этапе развития в Венесуэле, я понял, что мы не зря когда-то втроем в Чавесом и Николасом, обсуждая эти проблемы, пошли этим путем. Мы готовы вместе с вами продолжать этот путь в Венесуэле. Мы готовы все, что у нас есть, положить на алтарь победы в этой непростой ситуации и борьбе. Беларусь рассчитывает на Венесуэлу как на стратегического, близкого партнера в Латинской Америке. В свою очередь, если нужно, окажет этому партнеру всемерную поддержку. Александр Лукашенко заявил о готовности нанести ответный визит, дабы придать импульс отношениям.

Александр Лукашенко:

Николас, ты помнишь наши переговоры – Чавес, я и ты? Тогда нам было очень сложно, и вы подставили нам плечо. Помнишь эти большие проблемы с углеводородами и так далее? Нас тоже под санкции подвели. Вы подставили нам плечо. Мы это не забыли. Поэтому давайте вместе сегодня подумаем, как быстро решить те проблемы, которые есть в Венесуэле. Я готов прилететь в Венесуэлу, и мы с президентом еще раз рассмотрим этот план и утвердим его. Но мы договорились еще и о том, что, вырабатывая этот план, мы ни в коем случае не должны остановиться и ждать, когда будет план. Мы должны работать по тем направлениям, по которым сегодня нужно работать, заключая конкретные контракты. Жизнь останавливаться не должна, особенно в кризисный период и в сложные времена. Два президента не раз обозначили сегодня дружеский характер отношений. Но, конечно же, не упустили и деловую составляющую диалога. Порадовали и результативность, и атмосфера встречи.

Александр Лукашенко:

Нынешний официальный визит моего друга президента Венесуэлы будет способствовать углублению партнерства между нашими странами во всех сферах. Мы сегодня обменялись мнениями относительно ключевых направлений политического и экономического взаимодействия, определили ориентиры на будущее. К сожалению, как мы констатировали с президентом, сейчас экспортно-импортные связи Беларуси и Венесуэлы не на том самом высоком уровне, на котором они когда-то были – по разным причинам, во многом не зависящим от Венесуэлы и Беларуси. Но потенциал двух стран позволяет значительно нарастить наши отношения, в том числе в сферах экономики и торговли. Вы знаете мой характер, знаете характер Николаса: и мы это сделаем. Это уже будет заметно в течение ближайших двух лет, а за пять лет мы постараемся снять проблемы, которые существуют у вас и у нас. И мы это сделаем, я это говорю специально для венесуэльцев. Это касается и многих других отраслей, и прежде всего – образовательной и научно-технической. Можно построить заводы, можно создать другие секторы экономики. Но если не будет подготовленных людей, специалистов, которые должны работать на этих объектах из числа венесуэльского народа, победы не будет. Поэтому, создавая новую, как президент говорит – постнефтяную – Венесуэлу, развивая реальный сектор экономики в Венесуэле, надо опережающими темпами готовить специалистов для развития этого нового исторического этапа в братской нам Венесуэле. Николас Мадуро:

Думаю, что решение начать новый этап в области энергетики, финансовой сфере, промышленных, сельскохозяйственных областях, строительстве, машиностроении, основываясь на том успехе, которого мы уже достигли, это наилучшее решение, которое мы могли принять. Мы должны продвигать его на практике. Обмен подарками: от Президента Беларуси коллеге – гобелен с изображением Мирского замка.

Первой леди – комплект столового белья из льна с вышивкой элементов рисунка слуцких поясов.

Николас Мадуро привез Александру Лукашенко картину с изображением вида на Каракас.

А покидая Дворец Независимости венесуэльский лидер заглянул на аллею. Там по традиции высокие гости вместе с Александром Лукашенко посадили дерево.