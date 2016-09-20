Президент Беларуси поручил предоставить аграриям все условия для реализации продукции

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко поручил предоставить аграриям все условия для реализации продукции. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом заместителя премьер-министра Михаила Русого и министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца.

Чиновники доложили о финансовом состоянии агропромышленного комплекса, результатах уборочной кампании и ее техническом обеспечении. Президент подчеркнул, что аграриям должны быть предоставлены все возможности для того, чтобы они могли продавать свою продукцию, тем самым удовлетворяя спрос населения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Людей интересует главное: чтобы на прилавках была продукция нашего села по доступным ценам. Люди прекрасно начали разбираться, что то, что из-за рубежа, то неизвестно что, и неизвестно потом с кого спрашивать за поставки импортной продукции. А то, что наше, если плохо, то они прекрасно знают, что Президента найдет с кого спросить. К чему я это? Что люди сегодня в подавляющем большинстве потребляют собственный продукт. И это хорошо. Они довольны нашей продукцией. И их интересует, будем ли мы обеспечены и сегодня, и завтра, особенно в зимний период времени, в весенний период времени до нового урожая, своими продуктами питания, своей одеждой, своими техническими культурами, типа картофель, кукуруза и так далее, свекла. И меня это прежде всего интересует.

Президент поручил подготовить к ноябрю совещание, на котором планируется детально рассмотреть ситуацию в сельском хозяйстве, эффект от принимаемых мер по поддержке данной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.