Новости Беларуси. Беларусь и Латвия готовят изменения в соглашение о малом приграничном движении. Об этом сегодня, 14 декабря, шла речь на встрече представителей латвийского парламента с белорусскими коллегами в Минске. В основе сотрудничества между странами более трех десятков соглашений. В перспективе — работа над новым законопроектом в области инвестиционного партнерства, а также расширение взаимодействия в сферах безопасности и приграничного контроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Бусько, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:

На всех этапах, когда пытались нас экономически и политически, санкции. Всегда голос Латвии звучал отрезвляюще для остальных партнеров. Особую поддержку мы чувствовали от Латвии во время ее недавнего председательства в ЕС. Мы практически подошли к подписанию соглашения об упрощении визового режима для наших граждан при посещении Евросоюза.

Оярс Калниньш, председатель комитета по международным делам Сейма Латвийской Республики:

Сейчас наш комитет по иностранным вопросам также работает, чтобы это упрощение, возможность путешествовать и приезжать в гости друг к другу, сделать более легким. Латвия всегда поддерживала этот шаг и мы будем говорить об упрощении на заседаниях Евросоюза.