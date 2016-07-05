Венесуэла празднует День независимости: поздравления направил Александр Лукашенко

Новости Венесуэлы. Венесуэла отмечает День независимости. В 1811 году страна стала суверенным государством, независимым от Испании, под господством которой она находилась более трех столетий. По всей стране 5 июля проходят праздничные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венесуэла является стратегическим партнером Беларуси. Страны реализуют более 120 соглашений и контрактов в различных сферах взаимного интереса, начиная от добычи нефти, строительства автозаводов и заканчивая сотрудничеством в сфере образования и культуры.

С Днем провозглашения независимости президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро и народ этой страны от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.