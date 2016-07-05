Александр Лукашенко: «Белорусский народ ценит мир и спокойствие в стране»

Новости Беларуси. Белорусский народ ценит мир и спокойствие в стране. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил 5 июля на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Президент также вручил генеральские погоны представителям силовых ведомств.

Торжественную церемонию по традиции приурочили в главному государственному празднику – Дню Независимости Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наш народ как никто другой ценит мир и спокойствие в стране, дорожит своей безопасностью. Мы защищали и будем защищать национальные интересы страны. Для нас много значат такие понятия, как суверенитет, независимость, территориальная целостность нашего государства. Это не просто политика, это жизнь наша, это жизнь наших родителей сегодня, это жизнь наших детей в будущем. Чтобы сохранить все это, мы проводим миролюбивую многовекторную внешнюю политику. Мы осуществляем военное строительство, укрепляя обороноспособность Беларуси. Эти подходы органично нашли отражение в новой Военной доктрине, которую вам, выпускникам военных учебных заведений, предстоит реализовывать на практике.

В Беларуси создана многоуровневая система военного образования. Будущие офицеры мальчишками готовятся к службе в кадетских классах и Минском суворовском училище. Затем получают военное образование в высших учебных заведениях. Лучшие из них осваивают науку, стратегии, а также государственно-военное управление на факультете Генерального штаба. Избрав для себя путь служению Отечеству, вы несете огромную ответственность перед страной, народом. Именно вам предстоит наращивать мощь Вооруженных Сил, решать сложные ответственные задачи обеспечения государственной, общественной, пограничной безопасности Беларуси, поддержания правопорядка в обществе. Каждый из выпускников придет не на пустое место. В стране создана и функционирует система обеспечения безопасности во всех сферах. В силовых ведомствах выстроены оптимальные структуры. Люди в погонах в нашем обществе пользуются заслуженным авторитетом. Вам же предстоит добавить свежую кровь в организмы силовых ведомств, внести новые идеи, обеспечив тем самым поступательное развитие военной организации государства.

На церемонии Президент отметил, что приоритетными направлениями в работе офицеров должны стать реализация идеологии государства, а также участие в патриотическом воспитании.

Здесь же стало известно, что в Вооруженные Силы нашей страны скоро поступят новые современные вертолеты Ми-8. Речь шла и о развитии предприятий оборонного сектора экономики, техническом переоснащении войск. В частности, такими новыми образцами вооружения, как ракетная система залпового огня «Полонез».

Геннадий Козловский, начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил - начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Государственные испытания уже прошли, идет процесс передачи комплекса Вооруженным Силам, завершение его освоения Вооруженными Силами. И в ближайшее время будет комплекс, как говорится, на боевом дежурстве. А перспективы развития данного комплекса – это опять же продолжается тема увеличение дальности и повышения точности.