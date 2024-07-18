Используя основу хорошего политического взаимодействия, усилить экономическое партнерство: начался официальный визит правительственной делегации Беларуси в Никарагуа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2024 году наши страны отмечают 30-летие дипломатических отношений. И как отметил Александр Лукашенко в поздравлении с этой датой Президенту и братскому народу латиноамериканской страны, для Беларуси Никарагуа является надежным другом и значимым партнером в регионе.
Сегодня наше взаимодействие, основанное на доверии и уважении, выходит на качественно новый уровень. Отношения Беларуси с этой страной зарождались еще во времена Советского Союза. Многие наши специалисты работали там. Но теперь мы заново для себя открываем Никарагуа. Программу работы белорусской делегации в Манагуа откроет церемония возложения венка на площади Революции. Затем состоится встреча премьер-министра с советником Президента по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества. По окончании переговоров будет подписан ряд документов. Разница с Минском – девять часов, поэтому форум с участием деловых кругов двух стран начнется, когда у нас уже будет пятница.
В Манагуа работает наша съемочная группа, подробности визита ждем к ближайшим эфирам.