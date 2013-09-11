Соединённые Штаты решили не торопиться с нанесением военного удара по Сирии

Новости США. Президент США намерен рассмотреть возможные варианты дипломатического решения конфликта. Об этом заявил Барак Обама в телеобращении к нации.

А накануне американский лидер обратился к законодателям с просьбой отложить голосование по резолюции, разрешающей применение силы в отношении Дамаска. Как стало известно, в Конгрессе уже началась работа по новому варианту документа. Насколько президент США готов взять паузу в подготовке военной операции против Сирии и изменится ли позиция Вашингтона, станет ясно в ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.