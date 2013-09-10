Акции «Уралкалия» начали расти. Сулейман Керимов продал свою долю?

Новости России. Российские бизнес-круги, похоже, ищут вариант компромисса в разрешении так называемого «калийного дела». В понедельник на Московской межбанковской валютной бирже и в Лондоне акции «Уралкалия» впервые после скандального объявления о разрыве отношений с «Белорусской калийной компанией» начали расти. Эксперты связывают это с появившейся информацией и возможной продаже доли основным акционером «Уралкалия» Сулейманом Керимовым.

Как только появилась информация о том, что одиозный олигарх Сулейман Керимов, возможно продал свою долю акций «Уралкалия», ценные бумаги предприятия начали рост. Впервые - за последние полтора месяца - с момента разрыва с «Белорусской калийной компанией». Акции тогда рухнули почти на 20%. Заодно обвалив рынок минеральных удобрений. И вот теперь, - на фоне информации, что Керимов уйдет, продав свою долю в «Уралкалии» другому, который вероятно будет вести бизнес другими методами, - РОСТ.

Константин Юминов, аналитик Raiffeisenbank:

«Уралкалий» <...> «интересен любому, у кого найдутся деньги. К тому же если у компании сменится акционер, все может вернуться в свое русло.

Борис Красноженов, аналитик «Ренессанс Капитал» (Россия):

Скорее всего, если изменится структура акционеров, то переговорный процесс получит ускорение. Любое разрешение ситуации будет для бумаг компании положительно. Если речь пойдет о восстановлении союза с «Беларуськалием», то это еще лучше.

Газета «Коммерсант» (Россия). Статья ««Уралкалий» пошел по претендентам» от 10.09.2013 г.:

Инвесторы с воодушевлением восприняли новость о возможной продаже доли Сулеймана Керимова в «Уралкалии» —подешевевшие с июля акции компании вчера взлетели почти на 10%.

Правда потенциальные покупатели (неофициально три фамилии крупных российских бизнесменов уже названы в прессе) эту сделку не подтверждают. Хотя предложения о покупке доли Керимова в «Уралкалии» поступали, говорит его представитель. Эксперты, знакомые с ситуацией вокруг «Уралкалия», предполагают, что наиболее вероятным покупателем акций является бизнесмен Аркадий Ротенберг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Газета «Коммерсант» (Россия). Статья ««Уралкалий» пошел по претендентам» от 10.09.2013 г.:

Господин Ротенберг как покупатель нравится властям, поскольку он «проверенный и надежный», говорят собеседники «Коммерсанта». Проблем, как с Сулейманом Керимовым, в этом случае ждать не стоит.

Предприниматель не раз обещал расширить химический бизнес. Однако осложнить переговоры может то, что Сулейман Керимов захочет продать свой пакет дороже, чем текущая рыночная цена. Российский олигарх в основном зарабатывает на перепродаже активов. Не исключено, что информация о продаже, это тоже запланированный «слив».

Александр Муха, аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by:

Керимов не является стратегическим инвестором в калийной отрасли. Он является скорее спекулянтом-перекупщиком, который заинтересован, чтобы продать свой пакет подороже. Керимов приобрел этот пакет «Уралкалия» в том числе за заемные средства, включая кредиты банков. И етперь ему нужно выручить денежные средства для того, чтобы рассчитаться с кредиторами - вернуть кредиты, также выплатить проценты по кредитам. И в этом смысле мы видим, что участники рынка очень позитивно восприняли новость о возможной смене собственника «Уралкалия», что выразилось даже в некотором росте котировок акций «Уралкалия». То есть участники рынка и инвесторы считают, что уход Керимова позволит нормализовать ситуацию на калийном рынке.

Пока непонятно какое продолжение будет у этой ситуации, но эксперты уже отметили, что в «калийном деле» с российской стороны начинает возобладать здравый смысл и просматривается аккуратное зондирование возможности вернуться к сотрудничеству с белорусским калийным гигантом.