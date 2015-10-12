Лилия Ананич: СМИ нашли те материалы, которые объемно показали гражданам страны, сколько много сделано в предыдущий период

Новости Беларуси. Президентские выборы в Беларуси освещают около тысячи журналистов. Для того, чтобы пресса могла оперативно получать самые свежие данные, во Дворце Республики развернулся информационный центр ЦИК. Небывалый интерес проявили представители зарубежных СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хулио Мехиас, журналист агентства «Пренса латина» (Куба):

Я думаю, это очень важно для белорусов – сделать правильный выбор. От этого зависит ваше будущее. Явка более 80% по стране – это лучшая демонстрация демократических выборов. Люди голосуют за будущее, стабильную экономическую ситуацию, за социальное и культурное развитие страны.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Роль средств массовой информации была в том, чтобы, с одной стороны, сделать все для обеспечения максимального участия каждого гражданина Республики Беларусь в выборах, потому что от голоса каждого зависел общий итог результатов избирательной кампании. И с этой ролью средства массовой информации, на мой взгляд, справились очень хорошо. Масштабная информационная работа не только в социальных роликах на тему выборов. Средства массовой информации нашли те материалы, те сюжеты, которые объемно показали гражданам страны, сколько много сделано в предыдущий период.