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Социальное такси и 400 волонтёров: людям с ограниченными возможностями помогут прийти на выборы

06 сентября 2016 17:45
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Новости Беларуси. В день начала досрочного голосования на выборах в Палату представителей в Минске заработало социальное такси для людей с ограниченными возможностями.

Инвалиды I группы могут воспользоваться такими услугами для того, чтобы принять участие в голосовании как предварительном, так и в день выборов 11 сентября.

Кроме того, на избирательных участках будут работать порядка 400 волонтёров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Хильман, председатель минской городской избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва:
В городе организовано 710 участков, они размещены в 420 зданиях. Если смотреть непосредственно по этим зданиям, то мы видим, что около 60% (это 428 участков из этого количества) размещены на первых этажах, и основная масса этих зданий оборудована полной и безбарьерной средой.

# Выборы-2019 # Сергей Хильман

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