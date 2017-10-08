«Нам надо немедленно возобновить все отношения»: о чем договорились президенты Беларуси и Венесуэлы

Новости Беларуси. Белорусское гостеприимство на неделе оценил Николас Мадуро. Вот такие фотографии уже в первые часы визита Президента Венесуэлы украсили его страницу в популярной социальной сети, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ну а прямо из аэропорта глава Боливарианской Республики оправился во Дворец Независимости на встречу с Александром Лукашенко. Венесуэла, пожалуй, самый близкий друг Беларуси из далеких географически. Каракас в свое время подставил плечо Минску в непростой для нас период. Беларусь запустила не один полезный проект в этом латиноамериканском государстве. Правда в последние годы в отношениях возникла пауза. Немедленно ее устранить на неделе договорились лидеры двух стран. Дождь в засушливой Венесуэле – хороший знак. Когда Уго Чавес вел свои телеэфиры, он с удовольствием прерывался на сообщения о погоде. Первые слова на белорусской земле, произнесенные преемником команданте – президентом Мадуро, – стали точным экономическим прогнозом предстоящих переговоров.

Николас Мадуро, президент Боливарианской Республики Венесуэла:

Нам надо немедленно возобновить все отношения. Цель осеннего заокеанского марафона президента Мадуро – восстановить прерванные внешние связи. Боливарианская Республика переживает трудные времена. Протокол официальных встреч почти всегда одинаков. Разница кроется в деталях. В расстоянии на общем фото, рукопожатии, произносимых словах. Президентам понадобилась пару минут, чтобы войти в резонанс друг с другом. Большая политика дает и волю чувствам. Если в начале переговоров президент Мадуро казался сдержанным, через несколько часов, венесуэльский гимн он споет прямо на минской улице.

Фотографии с переговоров «нормандской четверки» в фойе Дворца Независимости и другие – лишнее подтверждение, насколько современный мир зависим от сотрудничества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Суть нынешней нашей встречи заключается в том, что нам надо решительно сделать хороший новый шаг вперед в развитии наших отношений. Николас Мадуро:

Мы знаем, что находимся среди настоящих друзей. Времена брутальных баталий позади. Сейчас Венесуэла восстанавливается. Падение цен на нефть, смерть Чавеса больно ударили по Венесуэле и ее торговле с нашей страной. Евгений Горин, СТВ:

В отдельный период товарооборот между нашими странами достигал более миллиарда долларов. Однако в последнее время темпы реализации совместных проектов упали. Белорусы в Венесуэле построили несколько предприятий. По сборке тракторов, грузовиков, добыче нефти и газификации. Огромные планы были по строительству дорог и домов, развитию сельского хозяйства.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Чтобы завершить начатое, необходима воля венесуэльцев и источник финансирования. Программа выполнена только на пятую часть. Впереди строительство мощного агрокомплекса птицефабрик.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

Богатейшая страна, природа не обделила и теплом, и почвами, поэтому здесь и нужна наша техника. Венесуэла настроена сегодня развивать сельское хозяйство и промышленность. Для этого нужны автомобили, трактора и другая техника.

Эулохио дель Пино, министр нефти Боливарианской Республики Венесуэла:

Высокий технологический уровень и дисциплина – работать с белорусскими нефтяниками приятно. Друзья познаются в беде. Надо начинать новый этап – сотрудничать активнее.

В последние годы Венесуэла закупала в Беларуси только самое необходимое: лекарства, продукты. Созданные белорусскими специалистами проекты в Венесуэле – на миллионы. Впрочем, имеющийся потенциал сотрудничества – на миллиарды. Все программы будут перезапущены. После трехлетнего перерыва белорусско-венесуэльская комиссия соберется уже в ноябре и напишет план действий.

Александр Лукашенко:

Вы знаете мой характер и Николаса. И мы это сделаем! Это будет заметно в течение ближайших двух лет. А за 5 лет постараемся снять проблемы, которые существуют у вас и у нас. И мы это сделаем. Я это говорю специально для венесуэльцев. Я, Чавес и Николас создавали базу взаимоотношений, на которой мы сегодня стоим. И как сказал сегодня президент , нам не надо ничего начинать с нуля. Нам надо продолжить то, что мы уже начали.