«Нам надо немедленно возобновить все отношения»: о чем договорились президенты Беларуси и Венесуэлы
Новости Беларуси. Белорусское гостеприимство на неделе оценил Николас Мадуро. Вот такие фотографии уже в первые часы визита Президента Венесуэлы украсили его страницу в популярной социальной сети, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ну а прямо из аэропорта глава Боливарианской Республики оправился во Дворец Независимости на встречу с Александром Лукашенко.
Венесуэла, пожалуй, самый близкий друг Беларуси из далеких географически. Каракас в свое время подставил плечо Минску в непростой для нас период. Беларусь запустила не один полезный проект в этом латиноамериканском государстве. Правда в последние годы в отношениях возникла пауза. Немедленно ее устранить на неделе договорились лидеры двух стран.
Дождь в засушливой Венесуэле – хороший знак. Когда Уго Чавес вел свои телеэфиры, он с удовольствием прерывался на сообщения о погоде. Первые слова на белорусской земле, произнесенные преемником команданте – президентом Мадуро, – стали точным экономическим прогнозом предстоящих переговоров.
Николас Мадуро, президент Боливарианской Республики Венесуэла:
Нам надо немедленно возобновить все отношения.
Цель осеннего заокеанского марафона президента Мадуро – восстановить прерванные внешние связи. Боливарианская Республика переживает трудные времена.
Протокол официальных встреч почти всегда одинаков. Разница кроется в деталях. В расстоянии на общем фото, рукопожатии, произносимых словах. Президентам понадобилась пару минут, чтобы войти в резонанс друг с другом. Большая политика дает и волю чувствам. Если в начале переговоров президент Мадуро казался сдержанным, через несколько часов, венесуэльский гимн он споет прямо на минской улице.
Фотографии с переговоров «нормандской четверки» в фойе Дворца Независимости и другие – лишнее подтверждение, насколько современный мир зависим от сотрудничества.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Суть нынешней нашей встречи заключается в том, что нам надо решительно сделать хороший новый шаг вперед в развитии наших отношений.
Николас Мадуро:
Мы знаем, что находимся среди настоящих друзей. Времена брутальных баталий позади. Сейчас Венесуэла восстанавливается.
Падение цен на нефть, смерть Чавеса больно ударили по Венесуэле и ее торговле с нашей страной.
Евгений Горин, СТВ:
В отдельный период товарооборот между нашими странами достигал более миллиарда долларов. Однако в последнее время темпы реализации совместных проектов упали.
Белорусы в Венесуэле построили несколько предприятий. По сборке тракторов, грузовиков, добыче нефти и газификации. Огромные планы были по строительству дорог и домов, развитию сельского хозяйства.
Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Чтобы завершить начатое, необходима воля венесуэльцев и источник финансирования. Программа выполнена только на пятую часть. Впереди строительство мощного агрокомплекса птицефабрик.
Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:
Богатейшая страна, природа не обделила и теплом, и почвами, поэтому здесь и нужна наша техника. Венесуэла настроена сегодня развивать сельское хозяйство и промышленность. Для этого нужны автомобили, трактора и другая техника.
Эулохио дель Пино, министр нефти Боливарианской Республики Венесуэла:
Высокий технологический уровень и дисциплина – работать с белорусскими нефтяниками приятно. Друзья познаются в беде. Надо начинать новый этап – сотрудничать активнее.
В последние годы Венесуэла закупала в Беларуси только самое необходимое: лекарства, продукты.
Созданные белорусскими специалистами проекты в Венесуэле – на миллионы. Впрочем, имеющийся потенциал сотрудничества – на миллиарды. Все программы будут перезапущены.
После трехлетнего перерыва белорусско-венесуэльская комиссия соберется уже в ноябре и напишет план действий.
Александр Лукашенко:
Вы знаете мой характер и Николаса. И мы это сделаем! Это будет заметно в течение ближайших двух лет. А за 5 лет постараемся снять проблемы, которые существуют у вас и у нас. И мы это сделаем. Я это говорю специально для венесуэльцев. Я, Чавес и Николас создавали базу взаимоотношений, на которой мы сегодня стоим. И как сказал сегодня президент , нам не надо ничего начинать с нуля. Нам надо продолжить то, что мы уже начали.
Николас Мадуро:
Мы в хорошей точке для роста. Сейчас тот самый момент, когда надо перезагрузить нашу работу. По всем конкретным экономическим направлениям.
Один из подарков чете Мадуро, который впоследствии может оказаться и в других венесуэльских семьях, – белорусский лен.
Александр Лукашенко:
У нас много производится льна. Эта ткань очень полезная – в жару она охлаждает тело человека. Женщины очень любят такую ткань. Я уверен, что мы будем у вас много-много в Венесуэле продавать этого товара.
Где-то в Каракасе будет висеть гобелен с «Мирским замком». А художественная коллекция Дворца Независимости пополнилась картиной с видом на Каракас.
Перед отъездом из Минска Мадуро открыл памятник Симону Боливару. В Венесуэле это национальной герой. Своего рода Че Гевара XIX века.
Впрочем, Боливара называют освободителем и сыном всей Южной Америки. Именно поэтому на венке еще и флаги Боливии, Колумбии, Эквадора, Панамы и Перу. По легенде, Боливар выиграл 472 битвы. У Президента Мадуро впереди бой за экономику Венесуэлы.