«Если мы что-то можем сделать для Азербайджана, готовы это сделать»: Александр Лукашенко на встрече с министром обороны Азербайджана

Новости Беларуси. Перспективы развития военно-технического сотрудничества Беларуси и Азербайджана были в центре внимания главы государства 9 октября. Александр Лукашенко встретился с министром обороны этой страны Закиром Гасановым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Договорно-правовая база белорусско-азербайджанских отношений включает более 110 соглашений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларуси

Сегодня, принимая вас, я хочу сказать, что мы продолжаем наше сотрудничество, в авиатехнической сфере в том числе. Не хочу ни перед кем оправдываться, какой характер носит наше сотрудничество. Хочу только сказать одно, что наши отношения ни в коем случае не нарушают ни один международный договор, ни одну резолюцию Совета безопасности, ООН в целом и так далее.

Мы – суверенное независимое государство и мы вправе определять те направления сотрудничества, которые соответствуют духу времени, запросам наших государств. Если мы что-то можем сделать для Азербайджана, готовы это сделать для того, чтобы ваш народ жил в безопасности, чтобы государство развивалось, а Азербайджан и народ его был благополучным государством, чтобы доходы населения росли, чтобы азербайджанцы (они и так не бедные) еще богаче были. Мы будем преследовать только эти благородные цели.

Закир Гасанов, министр обороны Азербайджанской Республики:

В первую очередь, я передаю вам наилучшие пожелания от президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами. Он просил вам передать большой привет и особо отметил наши отношения, отношения между вами, отношениями международными. В Азербайджане любят Беларусь и любят вас, с уважением относятся к вашей стране. У нас очень тесные связи во всех областях.

Министр обороны Азербайджана дал высокую оценку итогам встречи с главой белорусского государства, на которой по всем вопросам – цитата – «был дан зеленый свет». В частности, в деле обмена опытом, военно-технического сотрудничества. Гость отметил также высокое качество белорусским разработкам в этой сфере.

Закир Гасанов:

Военно-техническое сотрудничество мы оцениваем очень высоко. Во-первых, это белорусское качество – качество отменное. Вооруженные Силы Азербайджана пользуются вооружением и техникой производства Республики Беларусь, и я с полной ответственностью министра обороны заявляю, что это высококачественное вооружение и оборудование военного предназначения с успехом применяется в азербайджанской армии. В этом вопросе мы считаем, что у нас есть еще возможности расширить это сотрудничество. Конкретику мы обговаривали с соответствующими должностными лицами.