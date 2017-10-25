Прямой эфир

Смягчение штрафов и предупреждение вместо протокола: что обсудят на парламентских слушаниях 25 октября

25 октября 2017 08:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За повторное превышение скорости не лишать водительских прав, а за забытые документы не штрафовать. Возможные изменения в Кодекс об административных правонарушениях рассмотрят 25 октября в Овальном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новации инициированы Госавтоинспекцией.

Смягчение штрафов и предупреждение вместо протокола: что обсудят на парламентских слушаниях 25 октября-1

Среди предложений также право сотрудника милиции выносить предупреждение без составления протокола за распитие пива или курение в общественном месте.

Найдет ли это отражение в законодательстве – сегодня обсудят депутаты.

Кроме того, в повестке дня сессии Палаты представителей ратификация договоров о сотрудничестве между Беларусью и Египтом, а также договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.

# Фотофакт # Парламент Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
25 октября Андрей Кобяков примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Ереване
25 октября 2017 08:11

25 октября Андрей Кобяков примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Ереване

Андреа Викторин: Беларусь все более активно участвует в инициативе «Восточное партнерство»
25 октября 2017 07:57

Андреа Викторин: Беларусь все более активно участвует в инициативе «Восточное партнерство»

Попросил, чтобы здесь были внесены конкретные предложения: какие темы поднимались на совещании с руководством Администрации Президента
24 октября 2017 19:52

Попросил, чтобы здесь были внесены конкретные предложения: какие темы поднимались на совещании с руководством Администрации Президента