Смягчение штрафов и предупреждение вместо протокола: что обсудят на парламентских слушаниях 25 октября

Новости Беларуси. За повторное превышение скорости не лишать водительских прав, а за забытые документы не штрафовать. Возможные изменения в Кодекс об административных правонарушениях рассмотрят 25 октября в Овальном зале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди предложений также право сотрудника милиции выносить предупреждение без составления протокола за распитие пива или курение в общественном месте.

Найдет ли это отражение в законодательстве – сегодня обсудят депутаты.

Кроме того, в повестке дня сессии Палаты представителей ратификация договоров о сотрудничестве между Беларусью и Египтом, а также договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.