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Андреа Викторин: Беларусь все более активно участвует в инициативе «Восточное партнерство»

25 октября 2017 07:57
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Новости Беларуси. На саммите Восточного партнерства обсудят дальнейшее сотрудничество с Европейским союзом. Встреча пройдет в Брюсселе в конце ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В заседании примут участие и представители Беларуси.

Восточное партнерство – это программа ЕС по развитию сотрудничества с шестью государствами (Беларусь, Армения, Азербайджан, Грузия, Украина и Молдова).

Андреа Викторин: Беларусь все более активно участвует в инициативе «Восточное партнерство»-1

Андреа Викторин, глава представительства Европейского союза в Беларуси:
Все страны-участницы инициативы Восточного партнерства приглашены на уровне глав государств. На саммите будут обсуждать, как сотрудничество может развиваться в будущем.

Беларусь все более активно участвует в инициативе «Восточное партнерство».

Страна готова принимать у себя различные мероприятия и все больше и больше вовлекается в деятельность в рамках этой программы.

Наша страна в рамках инициативы «Восточное партнерство» выступает за реализацию конкретных программ в интересах объединения и безопасности Европы.

# Европейский союз # Фотофакт # Андреа Викторин

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