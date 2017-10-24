Попросил, чтобы здесь были внесены конкретные предложения: какие темы поднимались на совещании с руководством Администрации Президента

Новости Беларуси. Навести порядок в работе с обращениями граждан и повысить исполнительскую и трудовую дисциплину госслужащих. Эти темы 24 октября были в центре внимания Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз на встречу были приглашены также госсекретарь Совета безопасности и управляющий делами Президента. Работа с обращениями граждан – важнейшая практика по обеспечению защиты конституционных прав и законных интересов белорусов.