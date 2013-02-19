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Около 10 граждан Беларуси намерены вылететь из Сирии самолетами МЧС России

19 февраля 2013 10:00
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Новости Беларуси. Около 10 граждан Беларуси намерены вылететь из Сирии самолетами МЧС России. 19 февраля около 10 часов утра по московскому времени в ближневосточное государство вылетели Ил 76 и 62. Они доставят гуманитарную помощь общим весом более 40 тонн. Этими же самолетами смогут вернуться домой как граждане России, так и стран СНГ.

Точное время обратного вылета пока неизвестно. Скорее всего, 19 февраля вечером.

Военный конфликт между властями Сирии и повстанцами продолжается с марта 2011 года. Прошлым летом столкновения переросли в полномасштабную войну, жертвами которой стали уже 70 тысяч человек. И стороны до сих пор так и не сели за стол переговоров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Война в Сирии

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