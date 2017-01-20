Недостаток поставок российской нефти заменят альтернативными вариантами

Новости Беларуси. Сокращение поставок российской нефти в Беларусь должно быть замещено альтернативными вариантами. Об этом заявил Президент во время рабочей встречи с вице-премьером Владимиром Семашко. Этот вопрос уже поднимался в конце 2016 года.

Так, к примеру, с экономической точки зрения просчитывалась возможность поставок нефти из регионов Черного и Средиземного морей.

Как отметил глава государства, сегодня уже нужно обозначить, как продвигаются переговоры с Россией и определить направления дальнейшей работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы ничего ни скрываем. От людей скрывать, думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами. Об этом мы с вами говорили ещё в конце 2016 года. И мы эти альтернативные варианты прорабатывали, не просто прорабатывали, а некоторые варианты испробовали, испытали уже на практике, поставляя нефть с Чёрного моря, Средиземного моря на наши нефтеперерабатывающие заводы, чтобы на практике посмотреть, как это будет экономически выглядеть – выгодно, не выгодно и так далее.

Поэтому я хотел бы услышать, как здесь обстоят дела, как продвигается переговорный процесс сегодня с Российской Федерацией, и на перспективу, чтобы определится, как нам действовать дальше. Ну и по нефтедобыче в Беларуси вопрос затроньте этот. Все остальные вопросы мы обсудим на заседании Правительства, в том числе промышленность и так далее. И последнее – это вопрос кадровый: у нас по-моему в нефти, нефтехимии есть вопросы определённые, как они решаются.