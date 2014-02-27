Ситуация в Украине серьезно повлияла на туристический бизнес: операторы не хотят брать на себя ответственность за возможные ЧП

Новости Украины. Ситуация в Украине серьезно повлияла на туристический бизнес. Продажи путевок в эту страну значительно снизились. В этом сезоне Крым рискует остаться без основного источника дохода. Из-за неспокойной обстановки путешественники меняют маршруты, туроператоры подсчитывают убытки.

Последствия Майдана не только для самой Украины революционные. Российские тур-операторы уже сейчас заявляют о том, что туризм в доселе популярном направлении теперь, что называется, лег. В феврале в Карпаты и Львов проданы считанное количество туров. Почти такая же ситуация и в белорусских фирмах. Турист просто боится. Если до недавнего времени актуальным оставалось раннее бронирование на лето в тот же Крым, то сейчас и эти путевки сдают обратно.

В Киев не едут уже давно. По крайней мере, по путевкам. Отменяют туры выходного дня, шопинг и паломнические поездки. Хотя последние в продаже оставили только считанные фирмы. И то, как говориться, на свой страх и риск. Признаются: спрос на Украину есть. Но операторы просто не хотят брать на себя ответственность за возможные ЧП.

Ирина Лопатина, директор туристической компании:

Люди звонят, но мы остановили продажи в Крым. Естественно, убытки по направлениям будут значительными. Все свои программы мы переносим в сторону Польши, Литвы. Отдых на море: Черногория, Италия, Испания.

У нас также есть паломнические поездки на святую землю. Вчера наши туристы благополучно вернулись. Естественно, мы очень волновались за то, как они приедут. Но они уже в Минске, слава Богу. Все хорошо.

Бьют тревогу и в самой Украине. Туристический рынок на юге страны практически заморожен из-за жарких событий в автономной республике. Крымские власти прогнозируют 20-процентное снижение тур-потока на местные курорты. Причем даже скидки не помогают.

Покупатели стали анулировать туры недавно. Тогда же и опустели границы. К примеру, у пункта пропуска «Мокраны» – ни одной машины. И это доселе самая оживленная дорога, ведущая к пограничному переходу с Украиной.

Местный житель:

Местные не ездят. Почему? Не знаю. Боятся.

Полупустыми в соседнюю страну идут и автобусы с Брестского автовокзала. Еще полмесяца назад билеты здесь приходилось бронировать заранее. Повод посетить Украину сейчас – крайняя необходимость.

Николай Радюк, директор Брестского автовокзала:

Наш автобусный парк закрыл направление на Львов и Червоноград. Открыли мы буквально со вчерашнего дня Луцк до Ковеля, потому что, по информации, в Луцке все-таки неспокойная обстановка. И во Львове сама по себе она неспокойная.

Вслед за областями от рейсов в Киев отказался и «Минсктранс». Там объяснили: нерентабельно. Пассажиропоток в последнее время в этом направлении – один человек в день.

Сергей Ясинский, начальник управления организации перевозок ГП «Минсктранс»:

Первая причина – это то, что мы не можем обеспечить безопасность пассажиров. Как только ситуация в Украине стабилизируется, мы возобновим движение. И наши партнеры тоже.

По прогнозам, на восстановление туристического имиджа Украины понадобится минимум полгода. Плюс колоссальные средства. И этим (такое мнение есть уже среди белорусских игроков тур-бизнеса) можно воспользоваться. И переманить туристов в Беларусь.