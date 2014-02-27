Виктор Янукович по-прежнему считает себя президентом Украины, статус Крыма может измениться...

Новости Украины. Обстановка в Украине остается крайне напряженной. Главный очаг противостояния – Симферополь. По последним данным, в здании Верховного Совета и Совмина находится группа вооруженных людей. Близлежащая территория оцеплена милицией. Известно, что депутаты смогли попасть на свои рабочие места.

На заседании Верховная рада Автономной Республики Крым объявила о проведении референдума по вопросу о статусе автономии. На этом фоне украинский парламент определился с составом нового правительства страны. На пост премьер-министра Верховная Рада Украины уже утвердила Арсения Яценюка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 февраля через российские информагентства к народу Украины обратился Виктор Янукович. Он заявил, что по-прежнему считает себя законным главой государства. Также Виктор Янукович попросил российские власти обеспечить его личную безопасность.