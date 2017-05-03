Легкомоторный самолет был под постоянным контролем: МИД Литвы ответил на ноту 

Новости Беларуси. Залетевший в Беларусь из Литвы легкомоторный самолет был под постоянным контролем – такой официальный ответ 3 мая дала Литва в ответ на ноту МИД нашей страны касательно нарушения границы в воздушном пространстве две недели назад.

В официальном разъяснении говорится, что на протяжении всего полета самолет находился под совместным контролем служб гражданской авиации и ВВС обеих стран и был «спешно возвращен в воздушное пространство Литовской Республики».

Как выяснилось, пилотировал гражданин Дании. Самолет был идентифицирован как гражданское воздушное судно. В соответствии с нормами международного права и законодательством Беларуси силовых мер предпринято не было, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.