Сезон большой политики: через 4 дня начнётся борьба за голоса избирателей

Новости Беларуси. Если говорить о международных наблюдателях, то в Беларуси они частые гости. На парламентские выборы аккредитовались уже более 230 зарубежных специалистов. И вот увидите, по мере приближения дня голосования эта цифра ещё вырастет.

Кандидатами на депутатское кресло выдвинулись 630 человек. Выбор огромный. Самому юному – 22 года. Каждая 4 – женщина.

Ещё одна интересная деталь кампании: на этих парламентских выборах может быть начат процесс создания общих подходов к оценке избирательных кампаний. Такое предложение сделала миссия наблюдателей от СНГ представителям от БДИПЧ ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так например, в прямом смысле – голосом за голоса избирателей сражается кандидат на пост президента США Дональд Трамп. Предвыборные страсти уже набирают обороты, а очки зарабатываются по давно отработанной схеме: где-то лозунгами, а где-то – кулаками.

Выборы в нижнюю палату парламента образца 2016 года в Беларуси проходят среди бушующего «океана предвыборных страстей». На фоне «избирательных шоу» в других странах белорусская компания выглядит весьма скромно. Здесь избирателя берут не бравадами. Вот и политтехнологи открыто признаются: наша страна – вне поля их интересов.

«Чистые кандидаты» и прозрачная система не оставляют маневров для «чёрного пиара».

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

В значительной степени отсутствие таких политтехнологов, во-первых, это к нашему счастью. Во-вторых, это не ложится на особенный менталитет наших граждан. Менталитет предполагает то, что своё мнение имеют, внимательно выслушивают, и мнение меняют редко. Глава государства отметил: пожалуйста, воюйте на выборах, доказывайте свою правоту. И скажите, с чем вы пришли к людям. Попытайтесь их убедить.

Впрочем, выборы в палату представителей в Беларуси тоже не без сюрпризов. Первый из них – высокая политическая активность и очень большая конкуренция

Это своеобразный «день Х» во всей избирательной кампании. Потенциальные кандидаты в депутаты подали в окружные комиссии необходимый пакет документов. Конкурс на мандаты рекордный – более 6 человек на место.

Только в столице желающих получить депутатское кресло – 131 человек.

Не менее активные регионы. По областям число потенциальных кандидатов доходит до 90. Причём интрига с количеством кандидатов сохранилась вплоть до последней минуты. За остававшиеся 24 часа число заявок возросло почти вдове. Впрочем, для избирателя – чем больше кандидатов, тем лучше. Будет из кого выбрать.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Я испытываю оптимизм по поводу того, что избирательная кампания будет более живой, а, следовательно, и явка избирателей будет высокой.

С этой минуты окружные комиссии стали больше напоминать детективные агентства. Всего за 10 дней нужно скрупулёзно проверить всех потенциальных кандидатов. Безупречная налоговая репутация, незапятнанное административными и тем более – уголовными вопросами прошлое.

Досконально изучить нужно почти 800 комплектов документов.

Николай Стош, председатель Гомельской областной избирательной комиссии:

Окружные и избирательные органы сделают свои запросы, в первую очередь, в налоговые органы по вопросам доходов, подразделение ГАИ ­– по вопросам наличия транспортных средств, в кадастровое агентство – по наличию квартир, жилых домов, дач.

Важный момент: пока в комиссиях кипит работа, всякая агитация категорически запрещена. За распространение листовок и открытое общение с избирателями могут снять с предвыборной гонки. То есть знакомить с биографией претендента на депутатский мандат можно, а вот презентовать политические тезисы – нет.

Анатолий Глаз был депутатом 4 созыва, потому уверяет: прежде чем сделать выбор – тщательно познакомиться с политической платформой каждого кандидата.

Говорит, доверять законотворчество «неопытным, но многообещающим» – непозволительно.

Анатолий Глаз, директор филиала страховой компании, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 4 созыва (2008-2012):

Он должен быть честным, неравнодушным, должен жить интересами своих избирателей, он должен быть на постоянной связи с ними. Как бы не было неприятно ему, отстаивать интересы, которые требуются для людей, для авторитета власти.

Бывший депутат, действительно слов на ветер не бросал. На связи со своими избирателями был 24 часа в сутки.

Изучать личности кандидатов окружные комиссии будут до 11 августа. После регистрации претенденты становятся полноправным участниками предвыборной гонки. С этого момента начнётся и самая зрелищная часть – агитация.

Особенность нынешней компании – бороться за голоса кандидатам придётся за свой счёт. А во избежание «войн листовок», окружные комиссии напечатают единый информационный лист.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Это будет одна листовка, в которой будут сведения о всех кандидатах по данному избирательному округу. И эта листовка будет доставлена в почтовый ящик каждой квартиры. Когда раньше сам кандидат изготавливал листовки, он расклеивал их на щите. Следующий кандидат или заклеивал, или вообще срывал их.

«Галочку» за кандидата сначала нужно поставить в уме, а уже потом – в бюллетенях. Поэтому избиратели предвкушают яркие моменты, когда кандидаты сойдутся в открытой схватке. В борьбе за голоса все средства хороши. Правда, как правило, у нас делают ставку не на шумные акции, а на тесное, почти домашнее общение с избирателем.

И ещё один, можно сказать, национальный нюанс: 110 кресел в нижней палате займут только те, кого действительно выберут люди.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Посмотрите, что происходит вокруг: то там драку затеяли, то на Украине мордобоем занимаются, то политизация какая-то, то какие-то олигархи свои группы посоздавали, кто-то за деньги пришел в парламент. В Беларуси этого нет. Я вам ответственно заявляю: никто за деньги (кому-то кто-то проплатил), никакие олигархи и богатые люди (олигархов вообще в Беларуси нет), богатые люди своих депутатов не пропихнут в парламент. Такого ещё не было и, наверное, не будет. В этом величайшее достоинство и достижение нашего парламентаризма вообще и нашего парламента.

Тем временем избирательная кампания «набирает обороты», но гонка идёт по строго намеченному маршруту. За соблюдением правил будут пристально следить наблюдатели.

Только от СНГ – десятки человек. По всей Республике.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

44 долгосрочных наблюдателя практически из всех стран СНГ уже работают в этой миссии. Мы продолжаем аккредитацию. И сейчас уже аккредитовано 183 представителя государств.

Главные критерии законности выборов — прозрачность, альтернативность и возможность каждому свободно высказать своё мнение. Для мониторинга уже аккредитовано более 230 иностранных представителей. Миссия СНГ работает в Беларуси около месяца. Тем временем миссия БДИПЧ ОБСЕ к работе приступила совсем недавно.

Тана де Зулуета, глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы рады тому сотрудничеству, которое получаем от принимаемой стороны – МИДа и Центральной избирательной комиссии. Наша миссия, которая базируется пока только в Минске, сейчас состоит из 11 человек. На следующей неделе в страну прибудут долгосрочные

наблюдатели в количестве 38 человек, которые будут размещены по всей территории Беларуси в командах по двое.

Отдать голос за «своего» кандидата можно будет уже 11 сентября, досрочно проголосовать – с 6. Буквально через четыре дня начнется активная стадия «битвы за голоса».