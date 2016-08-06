15 звонков за три часа: в Могилевском горисполкоме прошли прямые телефонные линии

Новости Беларуси. Прямые телефонные линии прошли сегодня по всей стране. Жители Беларуси делились своими проблемами и задавали вопросы представителям администраций областей, городов и районов.

В Могилевском горисполкоме за три часа поступило 15 звонков. Характер обращений традиционный. Больше половины вопросов касались сферы ЖКХ – ремонт домов, благоустройство дворовых территорий.

Как показывает практика, прямой диалог власти с населением – действенный способ решения проблем. В этом убедились жители могилевской пятиэтажки. В подвале дома стала протекать канализация, из-за чего в подъездах и некоторых квартирах появился сырость. После звонка на прямую линию проблему решили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Корзюков, житель Могилева:

Позвонили на прямую линию и буквально через день-два приехали ремонтные службы, течь устранили. И высохло, проветрилось и стало нормально.

Игорь Авсеенко, управляющий делами Могилевского горисполкома:

Еженедельные прямые линии позволяют оперативно решать проблемы, которые возникают в городе. Подтверждением, что это эффективная мера, является то, что в облисполком в этом году поступило на 33% обращений меньше от горожан, чем в прошлом году.