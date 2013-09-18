США считают, что Россия финансирует войну в Сирии. Барак Обама напомнил, что он всегда может применить военную силу

Новости Сирии. В Сирии до сих пор продолжается спор о том, кто же применил химическое оружие. Эксперты ООН подтвердили, что под Дамаском применялись боезаряды с отравляющими веществами. Однако кто стоит за этим, до сих пор неизвестно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня появилась информация, что Сирия передала России материальные доказательства причастности оппозиции к химической атаке. Однако, что именно попало в руки российских дипломатов, не уточняется. А в США продолжают утверждать, что химатаку совершили правительственные силы. Более того, американские сенаторы призывают ввести санкции в отношении крупнейших российских банков. По мнению некоторых демократов и республиканцев, эти финансовые учреждения спонсируют войну в Сирии.

Игорь Карпенко, первый секретарь центрального комитета коммунистической партии Беларуси:

Нельзя вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и уж тем более применять военную силу. Любые вопросы должны решаться исключительно политическим путем и уж не в коем случае не военным вмешательством - то, что предлагает США. То, что сегодня Россия заняла принципиальную позицию, говорит о том, что мир все-таки получает определенное равновесие с точки зрения гарантии безопасности. И это, наверное, правильно. Нам бы очень не хотелось, чтобы Ближний Восток превратился а очаг третьей мировой войны.