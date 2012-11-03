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Александр Радьков, глава «Белой Руси»: Мы не торопимся становиться партией

03 ноября 2012 14:01
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Новости Беларуси. Подвести итоги и наметить перспективы. Сегодня в Минске прошел 2-й съезд Республиканского общественного объединения «Белая Русь». 

За 5 лет организация стала одной из самых многочисленных в стране. В ее рядах - свыше 130 тысяч человек. Ее подразделения есть во всех городах и районных центрах. А наиболее активные участники сегодня приехали на форум, где подвели итоги работы объединения, наметили планы на будущее, а также избрали членов республиканского совета. На повестке дня вопросы организационные, однако в кулуарах говорили о нашумевшем. Станет ли «Белая Русь» политической партией -  до этого съезда интрига сохранялась.

Александр Радьков, председатель  РОО «Белая Русь», первый заместитель главы Администрации  президента Республики Беларусь:
Мы не торопимся становиться партией, потому что для этого надо, чтобы созрела сама ситуация, потребность в этом переходе и внешняя, и внутренняя. Для того, чтобы становиться партией, надо очень четко определяться: политические цели, стремления... А нам есть, что делать, у нас есть программа созидания нашей родной страны.

Общественная работа должна быть не только интересной, но и эффективной. Задал тон разговора Александр Радьков. Каждый третий участник организации —  в возрасте до 31 года, практически каждый второй - до 40 лет. Поэтому работа с молодежью — приоритет.  В каждом регионе, на местах есть свой уникальный опыт, проекты, инновации.

Ирина Кравчук, председатель Ивацевичской районной организации РОО «Белая Русь»:
Наша районная организация взяла такое приоритетное в нашей деятельности направление, как формирование здорового образа жизни населения. Мы взяли под опеку нашу любительскую хоккейную команду. Ребята сами себя, скажем, создали, ну а мы просто поддерживаем, и вот именно проводя эти акции, люди о нас знают.

За пять лет организация стала одной из самых многочисленных в Республике. В рядах -133 тысячи участников. Это сравнимо с населением города Пинска. Однако «Белая Русь» славится и масштабными проектами. Традиционно в рамках акции «С любовью к детям» поздравляют счастливых мам новорожденных белорусов. В  «общественные приемные» объединения  с житейскими вопросами  обратились порядка 20 тысяч человек.

Виктор Сиренко, участник РОО «Белая Русь», председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Движение не только массовое, но и движение сторонников движения вперед за процветающую Беларусь. На самом деле, та Беларусь и та область, в которой я работаю, как раз и занята тем, чтобы Беларусь процветала, чтобы здоровье наших граждан преумножалось.

Все мероприятия и акции «Белая Русь» проводит за собственные средства. И сегодня на съезде утвердили документы, где сохранен размер членских взносов. Также избрали состав республиканского совета общественного объединения.  Его возглавил Александр Радьков, он же переизбран и председателем общественного объединения «Белая Русь».

# Общественные объединения Беларуси

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