Александр Захарченко, глава ДНР: Выборы не противоречат минским договоренностям

Момент истины на юго-востоке Украины. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики избрали руководителей и депутатов народных советов. Как это скажется на рядовых жителях Донбасса?

Начнём выпуск с одного из самых обсуждаемых политических событий понедельника. На юго-востоке Украины подвели итоги выборов. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики избрали руководителей, а также депутатов народных советов. По-разному на проведение голосования отреагировали в Киеве, США, Европе и России. Как выборы отразятся на ситуации на Донбассе и главное — на жителях региона — разбирались наши корреспонденты.

Эти выходные прошли на Донбассе под знаком выборов. Жители Луганской и Донецкой областей определялись с тем, кто станет руководить самопровозглашенными республиками — ДНР и ЛНР. А также выбирали депутатов народных советов. Итоги не удивили. Уже в ночь с воскресенья на понедельник стало понятно, что побеждают лидеры движения ополчения Александр Захарченко в ДНР и Игорь Плотницкий в ЛНР. Это подтвердилось после подсчета голосов сегодня днем.

Роман Лягин, глава Центризбиркома самопровозглашенной Донецкой народной республики:

Киев должен смириться, что Донбасс - не часть Украины.

Как и следовало ожидать, реакция в мире была неоднозначной. В МИД России заявили, что эти выборы прошли организованно при высокой явке избирателей. А избранные представители «получили мандат для решения практических задач по восстановлению жизни в регионе». Есть надежда, что это поможет урегулировать кризис в Украине.

А вот в Европе и США выборы не признают. Впрочем, как и в Киеве. Считают, что они противоречат минскими договоренностям. Это устойчивое сочетание появилось в день, когда в белорусской столице стороны искали компромисс. Официальный Киев, соглашаясь на особый статус некоторых районов Донбасса и особый порядок управления там в ближайшие три года, рассчитывал на то, что местные выборы в этих регионах пройдут в начале декабря по украинскому законодательству.

Александр Захарченко, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики:

В Минске мы подписали документ, в котором обозначили, что на нашей земле мы имеем возможность провести выборы свободные. Никакой даты там не было указано, форматы выборов не обговаривались там. Мы готовы говорить с теми, кто нас слышит, чтобы на этой земле не лилась кровь.

Некоторые СМИ на Западе написали, что высокая явка и беспрепятственность выборов о многом говорят. Украина, несмотря на противостояние ополченцам, уже не контролирует эту часть своих территорий. В Донецкой области были открыты более 300 участков. А в списки избирателей попали все жители старше 16 лет. Впрочем, голосование проходило после непростых месяцев, которые пришлось пережить жителям юго-востока Украины.

Выборы проходили на фоне относительного спокойствия - без активных боевых действий. Впрочем, как дальше будет складываться ситуация в этой части Украины, пока сложно прогнозировать. Известны разве что ближайшие планы. Предполагается, что инаугурация главы Донецка пройдет уже совсем скоро — церемония назначена на завтра в драматическом театре. Главное - чтобы для простых людей эта драма не обернулась трагедией.

Наталья Бреус, телекомпания СТВ