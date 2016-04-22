Сергей Лебедев: важно, что Беларусь считает необходимым сохранить СНГ

Новости Беларуси. Организованность, инициативность, мобилизация ресурсов и эффективное хозяйствование. В традиционном Послании к белорусскому народу и Национальному собранию глава государства обозначил конкретные задачи и потенциал для развития на текущий год. Негативные тенденции, замедление роста экономики необходимо преодолеть, несмотря на внешние факторы. Речь шла и о снижении себестоимости, и о качестве продукции, и о переориентации на инновационный путь производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темы, поднятые Президентом в Послании, сегодня активно обсуждают в обществе. Ведь задачи, поставленные главой государства, фактически становятся прямым руководством к действию. Депутаты, руководители госорганов сейчас анализируют тезисы Послания.

Наталья Гуйвик, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по законодательству:

Поставлены цели и задачи на ближайший год, задеты все отрасли, начиная от экономики, здравоохранения и культуры. Но мне больше всего запомнилась кадровая политика.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ:

Что важно для меня, это слова Александра Григорьевича о том, что Беларусь считает необходимым сохранение Содружества Независимых Государств как международной организации и продолжение деятельности. Поэтому я уже неоднократно говорил, что ни о каком свертывании деятельности СНГ или прекращении деятельности СНГ сегодня речь не идет. И руководство Республики Беларусь, и руководство других государств СНГ считает, что СНГ нужно, востребовано, но оно должно быть более эффективным.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Важно, чтобы те молодые ребята, которые приходят работать в школу, в наши учебные заведения, конечно, работая, оставались на этих местах. Конечно, нужна мотивация не только моральная, но и материальная, несомненно. И в очередной раз глава государства поставил нам еще раз эту задачу – внимательно изучить ситуацию с заработной платой не только молодых специалистов, а вообще молодых педагогов, потому что для нас это очень важно.