Сергей Лебедев: отмечаем спокойный и планомерный ход подготовки к выборам в нижнюю палату белорусского парламента

Новости Беларуси. Миссия СНГ отмечает спокойный и планомерный ход подготовки к выборам в нижнюю палату белорусского парламента. Заявил об этом Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 октября он посетил окружную избирательную комиссию Логойского округа № 75.

Наблюдатели от Содружества Независимых Государств приступили к работе в Беларуси 4 сентября. За это время на базе исполкома они создали штаб, провели ряд встреч с представителями ведомств, которые участвуют в организации и проведении выборов. Кроме того, постоянно контактируют с Центральной избирательной комиссией и уже успели побывать во всех областях Беларуси.

Сергей Лебедев, председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ:

Мы констатируем очень большое внимание со стороны всех структур власти Республики Беларусь к ходу подготовки к выборам. Общие задачи поставлены, мы это слышали неоднократно из уст на самом высоком уровне. Поставлена общая задача обеспечить достойное проведение выборов, обеспечить право граждан Беларуси на свободное волеизъявление.

Мы ведем также регистрацию наблюдателей. Заявки поступают из всех государств СНГ. Мы полагаем, что общая численность нашей миссии составит примерно 400 человек.