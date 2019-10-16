Интерактивные выборы. Молодёжь обсуждает ход избирательной кампании с главой ЦИК

Новости Беларуси. Более 400 членов Белорусского союза молодёжи станут наблюдателями на предстоящих парламентских выборах. Они войдут и в состав избирательных комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит семинар-тренинг, на котором в формате открытого диалога молодёжь обсуждает ход избирательной кампании с главой ЦИК.

Выборы пройдут максимально интерактивно. Уже запущено приложение «Голосуй» с подробной картой участков для голосования в масштабах страны, а вскоре появятся и программы кандидатов.

Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:

Я даже не ожидала, что будут такие интересные, интерактивные площадки. Если это получит широкое распространение и не будет только в виде презентаций, то это значительно улучшит интерес молодых избирателей к выборам.

Алевтина Иванова, первый секретарь комитета БРСМ города Буда-Кошелево:

БРСМ активно участвует в выборах, на каждый участок выдвигает наблюдателей в комиссии, окружные комиссии, ведем агитационную кампанию. Также проводим акции «От двери к двери», «Всей семьей – на выборы!», поддерживаем впервые голосующих ребят.

Напомним, кандидатов в депутаты выдвинуто 703. Самая большая конкуренция на этом этапе в столице – более 8 претендентов на депутатский мандат.