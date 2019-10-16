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Интерактивные выборы. Молодёжь обсуждает ход избирательной кампании с главой ЦИК

16 октября 2019 11:23
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Новости Беларуси. Более 400 членов Белорусского союза молодёжи станут наблюдателями на предстоящих парламентских выборах. Они войдут и в состав избирательных комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерактивные выборы. Молодёжь обсуждает ход избирательной кампании с главой ЦИК-1

В Минске проходит семинар-тренинг, на котором в формате открытого диалога молодёжь обсуждает ход избирательной кампании с главой ЦИК.

Интерактивные выборы. Молодёжь обсуждает ход избирательной кампании с главой ЦИК-4

Выборы пройдут максимально интерактивно. Уже запущено приложение «Голосуй» с подробной картой участков для голосования в масштабах страны, а вскоре появятся и программы кандидатов.

Интерактивные выборы. Молодёжь обсуждает ход избирательной кампании с главой ЦИК-7

Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:
Я даже не ожидала, что будут такие интересные, интерактивные площадки. Если это получит широкое распространение и не будет только в виде презентаций, то это значительно улучшит интерес молодых избирателей к выборам.

Интерактивные выборы. Молодёжь обсуждает ход избирательной кампании с главой ЦИК-10

Алевтина Иванова, первый секретарь комитета БРСМ города Буда-Кошелево:
БРСМ активно участвует в выборах, на каждый участок выдвигает наблюдателей в комиссии, окружные комиссии, ведем агитационную кампанию. Также проводим акции «От двери к двери», «Всей семьей – на выборы!», поддерживаем впервые голосующих ребят.

Интерактивные выборы. Молодёжь обсуждает ход избирательной кампании с главой ЦИК-13

Напомним, кандидатов в депутаты выдвинуто 703. Самая большая конкуренция на этом этапе в столице – более 8 претендентов на депутатский мандат.

Интерактивные выборы. Молодёжь обсуждает ход избирательной кампании с главой ЦИК-16

Накануне приступила к наблюдению миссия БДИПЧ ОБСЕ. Уже 17 октября станут известны списки кандидатов в депутаты, успешно прошедших регистрацию. А через месяц – 17 ноября – состоятся сами выборы.

# Избирательная кампания в парламент # Лидия Ермошина # Фотофакт

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