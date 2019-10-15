В Минске не договорились о дате разведения сил на Донбассе

Новости Беларуси. Трёхсторонняя контактная группа на встрече в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 15 октября журналистам заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Эта встреча стала первой после подписания «формулы Штайнмайера» – механизма политического урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Он предусматривает прекращение огня, разведение войск, амнистию, проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ. А также сроков вступления в силу особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

На предыдущей встрече контактной группы 7 октября было определено датой, когда стороны должны возобновить разведение сил и средств на участках Золотое и Петровское. Однако договорённости были сорваны.