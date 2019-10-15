В Минске не договорились о дате разведения сил на Донбассе

Новости Беларуси. Трёхсторонняя контактная группа на встрече в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Трёхсторонняя контактная группа на встрече в Минске не смогла согласовать новый график разведения сил на Донбассе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом 15 октября журналистам заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Эта встреча стала первой после подписания «формулы Штайнмайера» – механизма политического урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Он предусматривает прекращение огня, разведение войск, амнистию, проведение местных выборов под эгидой ОБСЕ. А также сроков вступления в силу особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
На предыдущей встрече контактной группы 7 октября было определено датой, когда стороны должны возобновить разведение сил и средств на участках Золотое и Петровское. Однако договорённости были сорваны.
Мартин Сайдик, спецпредставитель ОБСЕ в трёхсторонней контактной группе:
Ситуация безопасности в зоне конфликта, а также вопросы разведения сил и средств в Золотом и Петровском были основными темами ТКГ. Я не могу сказать, что мы достигли взаимопонимания по конкретной дате.
Экономическая рабочая группа среди прочих тем обсуждала вопросы мобильной связи и водоснабжения, выплату пенсий. Также были затронуты вопросы поиска лиц, пропавших без вести.
Очередное заседание трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины пройдёт в Минске 29 октября.